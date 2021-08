Mario Lavezzi/ “Loredana Bertè? Donna impegnativa. Abbiamo vissuto un amore libero”

Ospite di Serena Autieri a Dedicato, Mario Lavezzi racconta i suoi esordi nella musica ma anche i rapporti sentimentali che hanno segnato la sua vita, come quello con Loredana Bertè. Erano gli anni dopo la musica con i Camaleonti, “di cui ho fatto parte per due anni e mezzo”, ha ricordato Lavezzi e dopo la cartolina per il servizio militare di leva. Mario Lavezzi incontrò Loredana Bertè e fu quello un momento determinante per molti aspetti. “Devo dire che per me tutto è iniziato con Loredana Bertè. – ha ammesso il cantante e paroliere, – Per me è stata l’università, 5 anni di lei in un rapporto non solo professionale ma anche sentimentale. Un rapporto che ha dato ottimi frutti. Lei era molto impegnativa e lo è ancora, ma sono molto felice che lei stia vivendo una nuova gioventù.” ha raccontato Lavezzi.

Loredana Bertè/ La regina del rock riprende il tour: "nessuna emergenza o altro"

Mario Lavezzi: “Quello con Loredana Bertè era un amore libero”

Serena Autieri ha indagato ulteriormente su questo rapporto d’amore tra Loredana Bertè e Mario Lavezzi, ottenendo in risposta retroscena inediti. Il cantante ha infatti raccontato di un amore complesso, caratterizzato anche da conflitti per il periodo storico che stavano allora vivendo: “Il nostro rapporto sentimentale è stato complicato, eravamo poi nel periodo dei figli dei fiori, del ‘fate l’amore non fate la guerra’, quindi c’era un po’ di libertà tra di noi, era un amore libero”. Tuttavia oggi lo ricorda con grande affetto: “però è stato un bel periodo tra di noi. Certo quel tipo di rapporto crea degli attriti, però oggi ci vogliamo ancora molto bene.” Fu proprio Loredana a presentargli poi la donna che sarebbe diventata poco tempo dopo sua moglie.

LEGGI ANCHE:

Loredana Bertè/ Dal tour sospeso per problemi di salute a The Voice Senior 2Mario Lavezzi/ "La storia con Loredana Bertè? Mi ha presentato lei mia moglie!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA