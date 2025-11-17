Tutto su Mario Lenti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che conosce Giusy che arriva in studio solo per lui.

Mario Lenti ancora protagonista delle puntate del trono over di Uomini e donne. Pugliese, vedovo, imprenditore e papà di due figli, Mario Lenti è arrivato nel parterre del dating show di canale 5 per provare a rimettersi in gioco dopo aver perso la donna con cui ha costruito una famiglia. Mario, così, non ha perso tempo uscendo prima con Gemma Galgani e poi con Magda. Con la prima è nata subito una simpatia portando Mario a svelare di vedere la dama di Torino solo come un’amica.

Chi è Enrico, cavaliere di Uomini e donne/ Scende per Marina ma lascia il numero a Barbara De Santi

Con Magda, invece, nonostante l’attrazione, la frequentazione è finita male con la dama che ha poi scelto di uscire anche con Sebastiano Mignosa. Mario, poi, ha cominciato una frequentazione con Cinzia Paolini accettando anche la scelta della dama di uscire con altri cavalieri ma, poi, ha deciso di fare un passo indietro.

Chi è Marina, dama di Uomini e donne/ Piange in studio per Enrico: interviene Maria De Filippi

Mario Lenti: la conoscenza con Giusy e le critiche di Gianni Sperti a Uomini e Donne

Tra Mario Lenti e Cinzia Paolini è finita con la dama che ha anche restituito al cavaliere il vestito che le aveva regalato. Nella puntata di Uomini e Donne del 17 novembre 2025, tuttavia, Mario e Cinzia tornano a ballare insieme al centro dello studio e la scena scatena la reazione di Gianni Sperti che ammette di non volerli più vedere al centro dello studio.

Per il cavaliere, poi, arriva Giusy, una signora che, dopo averlo visto in tv, colpita dal suo fascino e dal suo modo di fare, ha deciso di provare a conoscerlo con Tina Cipollari che, scherzando, la esorta a cambiare idea e a tornare a casa.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 novembre 2025/ Marina piange, Alessio contro Lucia