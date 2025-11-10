Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che chiude la conoscenza con Cinzia Paolini.

Mario Lenti ancora protagonista delle puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over. Il cavaliere pugliese, arrivato in trasmissione dopo la morte della moglie per provare a rimettersi in gioco dietro consiglio dei figli, chiuse le frequentazioni con Gemma Galgani e Magda, ha cominciato a frequentare Cinzia Paolini a cui ha anche regalato un vestito. Il feeling tra la dama e il cavaliere è nato subito e, nonostante la scelta della dama di frequentare anche altre persone, ha deciso di portare comunque avanti la conoscenza. Una decisione che ha scatenato diverse critiche nei suoi confronti da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Chi è Magda, dama di Uomini e Donne/ Nuovo scontro con Mario Lenti: "Le scuse falle in pubblico"

I due opinionisti, infatti, hanno sottolineato come, in occasioni precedenti, Mario abbia scelto di chiudere la conoscenza quando la dama frequentava altri uomini. Con Cinzia, però, ha scelto di percorrere un’altra strada.

Mario Lenti, nuova discussione con Magda a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 novembre 2025, Mario Lenti annuncia la volontà di chiudere definitivamente la conoscenza con Cinzia Paolini che, dopo un botta e risposta con il cavaliere durante il quale la dama sottolinea come Mario non abbia capito il senso delle sue parole, accetta la scelta del cavaliere continuando a conoscere altri uomini.

Chi è Sabrina Zago, dama del trono over tornata in studio dopo l'addio a Nicola/ Perché si sono lasciati

Cinzia Paolini, infatti, decide di portare avanti la conoscenza con Paolo, una vecchia conoscenza della trasmissione tornata nel programma per rimettersi nuovamente in gioco. Mario. poi, ha un battibecco con Magda che invita il cavaliere a chiederle scusa pubblicamente e non in privato.