Mario Lenti, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, si divide tra Gemma Galgani, Magda e Marina.

Mario Lenti è sempre più protagonista delle puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over. L’imprenditore edile è originario di Talsano ed è nato nel 1953 ma vive a Taranto. E’ vedovo dopo aver vissuto un amore durato più di 50 anni con la moglie venuta a mancare nel 2024. Ha un profilo Instagram dove è seguito da pochi followers e dove è poco attivo avendo pubblicato, finora, una sola foto. Il cognome di Mario non è sconosciuto al pubblico di Uomini e Donne perché prima di lui ha partecipato alla trasmissione anche la figlia, Claudia che ha poi lasciato il programma con Alessio Pili Stella con il quale, però, la storia è finita poco dopo.

Mario, in questa prima parte di stagione, è molto corteggiato dalle dame del parterre. Gemma Galgani, infatti, sin dal primo appuntamento, ha ammesso di essere rimasta molto colpita da lui che, invece, ha mostrato un forte interesse per Magda.

Mario Lenti tra Gemma, Magda e Marina: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre 2025, Mario Lenti torna al centro dello studio accomodandosi di fronte a Gemma Galgani, Magda e Marina. Il cavaliere sta continuando ad uscire sia con Gemma che con Magda: nella puntata di oggi spiega di aver pranzato con la Galgani e di essere poi andato a cena con Magda. Mario, tuttavia, di fronte alla presenza di Marina, ha deciso di conoscere anche lei.

Tre dame che, pur essendo molto diverse tra loro, hanno colpito il cavaliere che, però, oggi decide di chiudere subito la frequentazione con Marina preferendo andare avanti con Gemma e Magda con cui la frequentazione procede da un po’ di tempo.