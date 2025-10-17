Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne: il cavaliere sotto attacco in studio.

Mario Lenti sempre più protagonista del trono over di Uomini e Donne. L’imprenditore pugliese che è il padre di Claudia Lenti, ex dama del parterre che aveva lasciato il programma con Alessio Pili Stella con cui, poi, la storia è finita, rimasto vedovo qualche tempo fa, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi spinto anche dai figli. Il cavaliere ha cominciato a conoscere Gemma Galgani con cui, però, non si è lasciato andare. La dama di Torino è convinta che il cavaliere sia condizionato dal parere di Gianni Sperti e Tina Cipollari convinti che l’uomo sia più interessato alla popolarità che a Gemma.

Chi è Magda, dama di Uomini e Donne/ Dura lite con Mario Lenti: "Sei un pagliaccio"

Dopo aver spiegato di volere dalla Galgani solo un’amicizia, Mario ha scelto di uscire con Magda che, però, è uscita anche con Sebastiano Mignosa con cui ha avuto dell’intimità. Mario ha così chiesto a Magda di scegliere tra luie Sebastiano ma la dama ha rifiutato non avendo alcuna intenzione di scegliere.

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e Donne/ Chiude con Agnese e sceglie Francesca

Mario Lenti e Magda: scintille a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 ottobre 2025, Maria De Filippi invita sia Magda che Mario Lenti ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi. “Io e te ci siamo fatti delle confidenze ma io non ho mai detto nulla di tua figlia, tuo figlio ma tu si sei permesso di dire che sono un’insicura perché ho avuto una figlia a 15 anni. Mi ha dato fastidio che hai parlato della mia famiglia. Dovevo dirlo io e non tu”, sbotta la dama.

“Hai fatto delle promesse a vuoto”, si difende Mario. “Se mi inviti a casa tua, mi fai credere delle cose e poi sei falsa non va bene”, sbotta Mario. “Io non sono né superficiale né un’insicura perché a 15 anni mi sono tirata su due figli da sola. Sei stato un pagliaccio dall’inizio alla fine”, conclude la dama. “Ma come ti permetti di dire ad una donna che si deve vergognare? Vergognati tu”, interviene Gianni che attacca Mario perché punta il dito contro Magda per la frequentazione con Sebastiano.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 ottobre 2025/ Agnese piange per Federico Mastrostefano