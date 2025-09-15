Mario Lenti, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne (Foto): tutto su lavoro, vita privata e retroscena

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne che si terrà oggi, 15 settembre 2025, negli studi Elios di Roma e cresce l’attesa per scoprire che cosa succederà sia nel Trono Classico con i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Ananina e nel Trono Over con un ricco parterre di dame e cavalieri. Tutti gli occhi, tuttavia, sono puntati sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Mario Lenti che durante le prime registrazioni sembra abbia già catalizzato l’attenzione della dama torinese. Conosciamo meglio il distinto ed elegante cavaliere che è imparentato con una ex dama del parterre.

Chi è Mario Lenti, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne? L’uomo è un imprenditore edile originario di Talsano in provincia di Taranto. Nonostante abbia dinamismo ed energia da vendere l’uomo non è più giovanissimo ma ha già superato i 70 anni, anche se non si conosce con esattezza la sua età. Il sempre attento Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, proprio in queste ore ha mostrato in esclusiva le foto dell’uomo, visibili alla fine dell’articolo. È presto per dire se la conoscenza tra Mario e Gamma ad Uomini e Donne andrà a buon fine ma per il momento entrambi sembrano molto presi e interessati.



Uomini e Donne, il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne è il papà di un ex dama

Scoperte alcune curiosità su chi è Mario Lenti, il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne non resta che aggiungere che l’uomo si è già fatto notare per un legame diretto con una ex dama del parterre: è il padre di Claudia Lenti, ex dama molto conosciuta nel parterre femminile el Trono Over. L’uomo è stato sposato per oltre cinquant’anni con la mamma di Claudio fino alla morta della donna avvenuta negli anni scorsi. Dopo il lutto ha deciso di rimettersi in gioco e cercare una nuova compagna nel dating show di Canale 5. Al momento si è avvicinato molto a Gemma Galgani, tra i due scatterà la scintilla? Per saperlo non resta che attendere le anticipazioni Uomini e Donne e la messa in onda delle nuove puntate a partire da lunedì 22 settembre 2025.

