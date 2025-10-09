Mario Lenti chiude con Gemma Galgani e svela cosa cerca in una donna dopo la morte della moglie.

Mario Lenti, imprenditore pugliese, è tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Con il suo atteggiamento elegante e pacato ha conquistato le attenzioni di diverse dame del parterre come Gemma Galgani e Magda tra le quali ci sono state anche diverse discussioni. Dopo essere uscito più volte con Gemma, tuttavia, Mario ha capito di non provare alcuna attrazione fisica nei confronti della dama di Torino decidendo, così, di chiudere la frequentazione. Una decisione presa anche da Gemma anche se, probabilmente, quella della dama di Torino è stata una decisione presa dalla rabbia.

Dopo la fine della frequentazione, Gemma appare in lacrime e nelle prossime puntate di Uomini e Donne, proverà più volte a convincere Mario a darle una nuova possibilità ma per il cavaliere, la dama di Torino è semplicemente un’amica.

Mario Lenti cosa cerca a Uomini e Donne dopo la morte della moglie

Mario Lenti, papà dell’ex dama Claudia, ha perso la moglie a dicembre scorso e, per aiutarlo a riprendere in mano la propria vita, sia la figlia Claudia che il figlio Sandro, hanno deciso di iscriverlo al programma per aiutarlo a superare il dolore. L’avventura, nel programma di Maria De Filippi, è iniziata nel migliore dei modi, ma cosa cerca davvero in una donna il nuovo cavaliere del trono over?

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, Mario ha raccontato di considerarsi un uomo affidabile e diretto e di cercare una donna leale, ma anche di bell’aspetto. Il cavaliere, inoltre, ha raccontato di non volere una donna superficiale e ha aggiunto che, pur essendo un uomo geloso, cerca sempre di concedere la propria fiducia alla donna che ha al proprio fianco.