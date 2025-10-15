Duro colpo per Gemma Galgani a Uomini e Donne che, dopo aver sperato di riconquistare Mario Lenti, riceve la batosta dal cavaliere del trono over.

Gemma Galgani non trova pace neanche in questa stagione del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino, dopo aver provato a conoscere due cavalieri giunti nel programma solo per lei, si è lasciata conquistare da Mario Lenti per il quale ha provato un immediato interesse al punto da sfoggiare in studio subito un “atteggiamento da innamorata”. Dopo varie uscite, tuttavia, Mario ha ammesso di non essere interessato a Gemma e di non vedere in lei la donna che vuole accanto. Tuttavia, ha scelto di uscire nuovamente con la dama di Torino ribadendo, però, che non si tratta di un ritorno di fiamma.

“Non è un ritorno di fiamma il nostro…Volevo solo farmi perdonare…Mi piace che non porti rancore…Può continuare la nostra amicizia…Non c’è altro tra noi…”, le parole di Mario che, però, nel corso della registrazione del 14 ottobre ha inferto un duro colpo alla dama di Torino.

Gemma Galgani furiosa a Uomini e Donne: la scelta di Mario Lenti

Nessuna relazione e nessun rapporto di amicizia tra Mario Lenti e Gemma Galgani. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha fatto un clamoroso passo indietro spiegando in studio di voler chiudere ogni tipo di rapporto con la dama di Torino. Il cavaliere pugliese che, più volte, ha sottolineato di vedere in Gemma un’amica con cui aprire anche un trattoria in Puglia, ha deciso di rompere definitivamente con la dama.

In studio spiega di essere stanco di questi continui tiri e molla scatenando la dura reazione di Gemma che, dopo aver iniziato la stagione con tante, buone speranze, si è ritrovata ad affrontate la prima delusione sentimentale dell’anno. Dopo aver sperato di conquistare il cuore di Mario, dunque, Gemma si ritrova nuovamente a versare lacrime.