Barbara De Santi chiude la frequentazione con Mario Lenti a Uomini e Donne e la reazione del cavaliere del trono over non si fa attendere.

Mario Lenti e Barbara De Santi non formeranno una nuova coppia del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso con Cinzia la quale ha poi lasciato il programma con Rocco, Mario non è più tornato al centro del parterre del trono over fino a quando non ha dichiarato il proprio interesse per Barbara De Santi. La dama storica del trono over, dopo la fine della relazione con Ruggiero, il cavaliere con cui aveva lasciato il programma nella scorsa stagione, è tornata ufficialmente nel parterre frequentando diversi cavalieri con cui, però, non è nata una frequentazione continua.

Filippo Magnini infortunato a Ballando con le stelle 2025?/ Una foto spaventa il web

Il carattere forte e determinato di Barbara insieme alla sua bellezza hanno conquistato le attenzioni del cavaliere che si è dichiarato apertamente ottenendo da Barbara la possibilità di farsi conoscere. Una possibilità che, però, non ha portato ad un lieto fine.

Mario Lenti deluso da Barbara De Santi: cos’è successo a Uomini e Donne

Di fronte all’interesse di Mario Lenti, Barbara De Santi ha deciso di uscire con lui. Dopo un appuntamento e diversi contatti telefonici, Barbara De Santi, nel corso della registrazione del 24 novembre 2025, ha annunciato di aver deciso di mettere fino alle frequentazione con Mario. La dama ha spiegato che, dopo averlo sentito diverse volte, ha capito che il cavaliere è molto più avanti di lei e non ricambiando l’interesse ha deciso di chiudere. Barbata, infatti, ha anche ammesso di non provare alcuna attrazione fisica per il cavaliere.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE DI OGGI 25 NOVEMBRE 2025/ Marina piange e lascia lo studio

Dopo aver accolto le parole di Barbara, nel corso della registrazione del 25 novembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Mario è tornato sull’argomento e si è lamentato della decisione di Barbara, convinto che sia stato influenzato dallo studio. Barbara, tuttavia, non appare intenzionata a tornare sui propri passi.