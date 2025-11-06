Claudia Lenti, la figlia di Mario Lenti, commenta la fine della frequentazione tra il padre e Gemma Galgani a Uomini e donne.

Mario Lenti e Gemma Galgani sono tra i protagonisti della stagione del trono over di Uomini e Donne. Dopo un inizio serena che aveva dato importanti speranze a Gemma, tutto è finito con Mario che, dopo essere uscito più volte con la dama, ha ammesso di non provare un’attrazione fisica nei suoi confronti. Inizialmente, la dama e il cavaliere hanno provato ad essere amici ma Gemma, provando un sentimento più forte, ha spiegato di non poter avere un’amicizia con Mario con cui, poi, ha discusso più volte accusandolo di averla presa in giro.

Mario, più volte, ha provato a spiegare la propria posizione senza, tuttavia, riuscirci. Ad oggi, Gemma e Mario sono ai ferri corti. I due non solo non si frequentano più ma non sono neanche più amici. Una svolta inattesa per la dama di Torino che, in ogni puntata, si lascia andare a sfoghi contro il cavaliere.

Claudia Lenti: le parole sul padre Mario e Gemma Galgani

Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo 3, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Claudia Lenti ha parlato del percorso del padre Mario Lenti nel parterre del trono over di Uomini e Donne soffermandosi, in particolare, sulla frequentazione con Gemma Galgani. Claudia racconta che, insieme al fratello, ha spinto il padre a mettersi in gioco dopo la morte della madre.

“A me dispiace moltissimo che sia andata a finire così perché ho tanta stima di Gemma, siamo amiche”, racconta Claudia a Lorenzo Pugnaloni. “La storia non è decollata e nella vita succede. Ci si frequenta, può nascere l’amore ma può anche non nascere. Loro hanno cominciato a frequentarsi anche in maniera più affettuosa rispetto ad una conoscenza che avviene fuori. Sono usciti, si sono dati qualche bacio ma non è scattato quello che doveva scattare. Purtroppo nella vita succede”, aggiunge la dama che ribadisce di essere dispiaciuta per la reazione che ha avuto Gemma di fronte a tale decisione del padre.

