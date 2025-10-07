Mario Lenti latin lover del trono over di Uomini e Donne: il cavaliere tra Gemma, Magda, Marina e Valeria.

Mario Lenti sempre più protagonista del trono over di Uomini e donne. L’imprenditore pugliese che sta cercando l’amore dopo la morte della sua amatissima moglie è arrivato in trasmissione in punta di piedi ma dopo aver cominciato ad uscire sia con Gemma Galgani che con Magda, ha conquistato subito le attenzioni della redazione e del pubblico che, ogni settimana, attendono con ansia di scoprire i dettagli delle sue uscite.

Nella scorsa puntata, il padre dell’ex dama del trono over, Claudia Lenti, è uscito con Gemma Galgani e Magda ma ha cercato di conoscere anche Marina la quale, tuttavia, infastidita dall’atteggiamento del cavaliere, ha fatto un passo indietro discutendo animatamente in studio. Mario, tuttavia, non si è arreso e nell’appuntamento odierno, Mario torna al centro dello studio non con tre ma con quattro dame.

Mario Lenti chiude con Gemma Galgani e Marina a Uomini e donne

La puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025 è particolarmente importante per il futuro sentimentale di Mario Lenti che, arrivato in studio, si accomoda al centro dello studio salutando le quattro dame sedute di fronte a lui ovvero Gemma Galgani, Magda, Marina e Valerio. Il cavaliere le saluta tutte singolarmente scatenando anche l’ironia di Tina Cipollari. “Sta facendo l’appello”, dice il cavaliere.

Nel corso del confronto, Gemma Galgani annuncia l’intenzione di chiudere la conoscenza con Mario Lenti che è perfettamente d’accordo con la dama. Il cavaliere decide di non conoscere neanche Marina che definisce “isterica”. Continua, invece, la frequentazione non solo con Magda, ma anche con Valeria, nuova dama del trono over.

