Mario Lenti, dopo aver espresso il proprio interesse per Magda, spiega perché è rimasto deluso dalla dama.

Mario Lenti è tra i protagonisti dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese è arrivato in trasmissione per provare a superare la morte della moglie spinta dai figli e, senza perdere tempo, ha cominciato ad uscire con Gemma Galgani. Successivamente, poi, ha cominciato ad uscire anche con Magda per la quale ha provato subito una forte attrazione. Mario, poi, ha provato anche a conoscere Marina ma con quest’ultima non è mai uscito.

Mario Lenti chiude definitivamente con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ La dama sbotta

Tra tutte le dame, tuttavia, è Magda la dama che più di tutte ha conquistato le attenzioni del cavaliere che, tuttavia, non le ha mai concesso l’esclusiva continuando a conoscere anche altre dame. Magda, di fronte a tale atteggiamento, ha deciso di uscire con Sebastiano Mignosa da cui ammette di essere fortemente attratta. La scelta di Magda ha fortemente deluso Mario che, poi, a telecamere spente, si è lasciato andare ad uno sfogo.

Cristina Ferrara cambia tutto dopo l'addio a Gianmarco Steri/ Cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne

Mario Lenti contro Magda: parole durissime contro la dama

La scelta di Magda di uscire con Sebastiano Mignosa e il fatto di averlo scoperto dopo ha fortemente deluso Mario Lenti che, al termine della puntata di Uomini e Donne, a telecamere spente, si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo nei confronti di Magda.

“La dama che ho corteggiato fino a poco tempo fa mi ha dato conferma che non mi sono sbagliato. Il fatto che questa dama sta uscendo con un’altra persona va benissimo. Non sono né arrabbiato né deluso ma mi ha dimostrato di non essere una persona leale e a me le persone non leali non piacciono”, le parole del cavaliere che, nelle prossime puntate del trono over, comincerà ad uscire anche con Cinzia Paolini. Tra Magda e Mario, dunque, tutto è finito così nonostante il reciproco interesse.

Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale: nuovi baci a Uomini e donne/ Poi il colpo di scena in studio