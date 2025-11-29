Mario Lenti nella bufera a Uomini e Donne: lo studio contro il cavaliere e Tina Cipollari lo attacca difendendo Gemma Galgani.

Mario Lenti torna nella bufera dopo un duro confronto con Gemma Galgani. Il cavaliere pugliese che ha frequentato la dama di Torino all’inizio della sua avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne è stato duramente attaccato da una dama che, criticando Federico, un altro protagonista del parterre, ha generalizzato nei confronti degli uomini. Mario non ha gradito la generalizzazione fatta da Alessandra che ha poi sbottato attaccando duramente Mario.

Alessandra ha così puntato il dito contro Mario accusandolo di aver mancato di rispetto a Gemma Galgani, di essere stato un “cafone” nei confronti della dama e di essersi avvicinato a lei non perché davvero interessato ma solo perché si trattava di Gemma, la dama più popolare della trasmissione. Tirata in ballo, così, Gemma ha sbottato puntualizzando cos’è davvero successo con Lenti.

Gemma Galgani contro Mario Lenti a Uomini e Donne: scintille in studio

Gemma Galgani ha così sbottato in studio contro Mario Lenti ricordandogli che l’aveva invitata al matrimonio della figlia Claudia, ex dama del trono over e che le aveva espresso il desiderio anche di aprire una trattoria in Puglia rifiutando l’idea di essersi illusa da sola. Mario, stanco di essere accusato, ha replicato spiegandogli che quanto detto non era una promessa di matrimonio.

Di fronte al botta e risposta tra Gemma e Mario, è intervenuta anche Tina Cipollari che non ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti del cavaliere criticando i suoi atteggiamenti nei confronti di Gemma. La bionda opinionista ha così puntato il dito contro il cavaliere pugliese difendendo Gemma e accusando Mario di averla usata. “L’ha usata e sfruttata…Usata perché Gemma è conosciuta e poi lo sapete dove si capisce bene? La va ad invitare al matrimonio della figlia per dire ‘C’è anche Gemma al matrimonio della figlia’, ma come personaggio Televisivo e non come futura compagna…”, ha sbottato la Cipollari.

