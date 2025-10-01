Mario Lenti tra Gemma Galgani e Magda a Uomini e Donne: il padre di Claudia Lenti si lascia andare a parole forti verso Magda.

Mario Lenti, il padre dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Claudia Lenti, ha cominciato la sua avventura nel parterre uscendo non solo con Gemma Galgani ma anche con Magda, una nuova dama che ha cominciato con lui l’esperienza nella trasmissione. Dopo essersi presentato al pubblico e aver commentato la prima uscita con Gemma spiegando, in studio, di aver trovato una persona con cui ha tante cose in comune, Mario ha rivelato di essere uscito anche con Magda. Con entrambe le dame torna ad essere protagonista anche della puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025.

Si parte con Gemma Galgani che si accomoda al centro dello studio per rivedere la sua uscita con il cavaliere che, poi, arriva in studio anche per rivedere l’appuntamento fatto con Magda le cui immagini spiazzano Gemma che non sapeva nulla della loro uscita.

Mario Lenti e la voglia di baciare Magda a Uomini e Donne

Il filmato dell’esterna di Mario Lenti e Magda lascia senza parole Gemma Galgani. Nel primo filmato, Mario raggiunge Magda in camerino dove la dama ammette di essere rimasta male per l’appuntamento tra il cavaliere e l’altra dama. “Ti bacerei adesso”, dice Mario mentre cammina all’esterno degli studi insieme a Magda che, poi, è la protagonista di un successivo appuntamento.

“C’è il proseguo? Vediamo?, dice Gemma non riuscendo a nascondere la sua espressione stupita e delusa. Tina Cipollari, invece, punge la dama di Torino approvando, invece, l’atteggiamento di Magda che, sapendo di piacere molto al cavaliere, non si è lasciata andare con gesti fisici come un bacio.