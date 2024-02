Mario Lorenzo Francese, chi è il musicista dei Santi Francesi/ Debuttò coi The Jab, vita privata top secret

Mario Lorenzo Francese, chi è il musicista dei Santi Francesi: da Amici a Sanremo 2024

Mario Lorenzo Francese è il musicista dei Santi Francesi: oltre a suonare tastiera, sintetizzatore e basso, accompagna anche il cantante Alessandro De Santis coi cori. Il duo, reduce dalla vittoria di X Factor del 2022, è una delle sorprese del Festival di Sanremo 2024, a cui è arrivato attraverso la categoria Giovani. La loro L’amore in bocca ha raccolto ampi consensi e anche coloro che non li conoscevano sono rimasti entusiasti, soprattutto dopo la serata delle cover, in cui hanno duettato con sain Halleluja.

Il musicista e produttore è nato ad Ivrea ed è proprio qui che ha incontrato il concittadino diventato poi suo partner musicale. Inizialmente con loro c’era anche il batterista Davide Buono, che poi si è allontanato. Nel 2017 la band aveva partecipato ad Amici, ma non era riuscita ad accedere alla fase del serale. Il loro nome era i The Jab, poi cambiato in i Santi Francesi in riferimento ai loro cognomi nel momento in cui sono diventati un duo. È con questo format che è arrivato il successo a X Factor 2022.

Mario Lorenzo Francese, sulla vita privata si sa poco

A differenza che per Alessandro De Santis, della vita privata di Mario Lorenzo Francese, il musicista dei Santi Francesi, si sa molto poco. L’artista infatti è molto riservato e anche sul palco del Festival di Sanremo 2024 non si è particolarmente messo in mostra, se non per le sue qualità dal punto di vista professionale. È per questo motivo che non è chiaro, ad esempio, se abbia o meno una fidanzata. Il giovane ha un profilo personale su Instagram, ma condivide quasi esclusivamente contenuti di lavoro. È da capire se dopo la partecipazione alla kermesse canora più importante d’Italia, nei prossimi giorni, si scoprirà qualcosa in più su di lui.











