Mario, Luca e Silvia, padre e fratelli Carlo Verdone/ Il cinema e la cultura nel dna

Mario Verdone è stato il padre di Carlo Verdone, il celebre attore romano simbolo della commedia italiana moderna. Docente universitario, mentre la moglie Rossana Schiavina era scomparsa prematuramente nel 1984 a causa di una rara malattia neurodegenerativa. La famiglia Verdone, composta anche dai fratelli di Carlo, ovvero Luca e Silvia è sempre stata molto unita.

Luca Verdone, come Carlo, lavora nel mondo del cinema come regista. Silvia, invece, è una produttrice cinematografica nonché moglie del mitico Christian de Sica, con cui Carlo ha stretto una grande amicizia nel corso di tutti questi anni. A proposito dei suoi genitori, Verdone ha sempre narrato episodi e atmosfere di altri tempi, raccontando aneddoti molto toccanti e profondi.

Come quando in una intervista riportata da Avvenire.it, il celebre attore romano, protagonista tra gli altri di film come Borotalco, Acqua e Sapone, Compagni di Scuola, Perdiamoci di Vista, Sono Pazzo di Iris Blond, Posti in Piedi in Paradiso, Al Lupo al Lupo e molti altri – ha raccontato di aver ricevuto una mole di lettere riguardanti suo padre e sua madre.

“Un giorno un appassionato di lettere e fotografie, molto affettuosamente, decide di consegnarmi un numero enorme di lettere dei miei genitori“, ha raccontato Carlo Verdone. “Andavano dal 1943 al 1949, anno del loro matrimonio. Sono lettere toccanti per lo stile, la grazia, l’amore e il rispetto che emanano e aiutano a comprendere gli eventi storici di quegli anni difficili per l’Italia”. Suo padre Mario, come dicevamo, è stato docente universitario: insegnava Storia del Cinema ed era dirigente del Centro Sperimentale di cinematografia.

