MARIO MACCIONE SI RACCONTA A BELVE CRIME

Se si fosse dedicato solo alla musica, probabilmente Mario Maccione non sarebbe mai diventato il “Medium” delle Bestie di Satana. Fu lui stesso a dichiararlo anni fa, in un’intervista rilasciata mentre stava ancora scontando la sua pena. Scarcerato nel 2017, torna a parlare a Belve Crime, in esclusiva su RaiPlay, per ripercorrere le tappe della sua discesa negli inferi.

Maccione era il componente più giovane del gruppo che, tra la fine degli anni ’90 e il 2000, sconvolse l’Italia con omicidi, riti demoniaci e istigazioni al suicidio. Ha collaborato con la giustizia ed è stato scarcerato dopo aver scontato una condanna di oltre 13 anni, grazie all’indulto e alla buona condotta. Nei mesi scorsi ha fatto parlare di sé per un progetto: l’apertura di uno sportello di ascolto per fornire aiuto – inizialmente in forma virtuale – a chi vive angosce e ansie simili a quelle che lui stesso ha sperimentato.

Un’iniziativa che non è stata accolta favorevolmente dalla famiglia delle vittime di uno dei casi di cronaca nera più impressionanti della storia italiana. Qualcuno lo ha accusato di voler lucrare sul dolore; lui ritiene di aver cambiato definitivamente vita, dopo aver saldato il proprio debito con la giustizia.

LA DISCESA NEGLI INFERI CON LE BESTIE DI SATANA

Il nome di Mario Maccione, all’interno delle Bestie di Satana, era Ferocity, ma viene ricordato come “il medium”, perché tale era il ruolo che ricopriva durante le sedute spiritiche. Tutto cominciò da lì, dallo spiritismo a cui la banda voleva dedicarsi, unita da una convinzione anticristiana. Poi, però, si arrivò agli omicidi. Ad alimentare la spirale di ferocia fu l’odio che covavano: il livore si trasformò in violenza in un gruppo in cui confluirono le deviazioni di tutti i componenti, con Maccione che, per di più, era dipendente dalle droghe.

Fu una “discesa vertiginosa nel fondo del baratro“, come raccontò tempo fa. Infatti, non è ancora riuscito a ricostruire i ricordi di quel periodo, pur facendosi aiutare da esperti. Sono le carte processuali a ricostruire il suo contributo nei delitti: l’ultimo giorno del ’97, lui e le altre Bestie di Satana fecero in modo che gli amici Fabio Tollis e Chiara Marino restassero soli in auto, per tentare di far esplodere il mezzo. Tuttavia, i due riuscirono a salvarsi, poiché le fiamme divamparono lentamente. Poco dopo, però, il gruppo ci riprovò: Maccione, in particolare, si avventò sul ragazzo colpendolo a coltellate, e poi fu finito con un colpo di mazzetta da muratore.

DALLA CONDANNA ALLA NUOVA VITA

Quel duplice delitto rimase nascosto per sei anni. Poi i cadaveri vennero scoperti e, con essi, anche le Bestie di Satana; così Mario Maccione fu condannato a 19 anni di carcere, dei quali ne ha scontati 13. Grazie al carcere, Maccione dice di essere rinato, perché ha dedicato quel periodo all’autoanalisi e al cambiamento. Quelle convinzioni che generavano odio e rabbia sono state sradicate: ha sconfitto i suoi demoni e le dipendenze, facendosi aiutare da esperti, meditazione, attività fisica, musica e studio.

Una volta uscito dal carcere, si è costruito una vita tranquilla, a contatto con la natura, “per ripulire ogni negatività“. Si è dedicato alla musica, si è interessato anche al mondo delle criptovalute e ha scritto alcuni libri, ma vive comunque in maniera semplice. “Il passato non muore e mi insegna ogni giorno come vivere nel bene“, ha raccontato a Il Giornale nei mesi scorsi. Rabbia e odio, che lo travolsero e plasmarono le convinzioni di cui finì schiavo, ora sono superati. “L’errore più grande che feci fu di non chiedere mai aiuto“.