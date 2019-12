Mario Mandzukic addio Juventus/ In Qatar per le visite: firmerà con l’Al Dhuali

Mario Mandzukic è ad un passo dal lasciare la Juventus. L’attaccante della nazionale croata, dopo quattro stagioni, sta infatti per salutare i bianconeri per firmare con un club del Qatar. Come riferito in queste ultime ore dai principali organi di informazione sportiva, il bomber della Vecchia Signora firmerà con l’Al Dhuali, il club dove gioca già l’ex calciatore bianconero, compagno di Super Mario, Mehdi Benatia. Mandzukic, in base a quanto circola in rete con vari video, sarebbe già a Doha, dove lo stesso si sarebbe recato per chiudere di persona la trattativa assieme al suo agente, e sottoporsi alle rituali visite mediche. Mandzukic non ha voluto perdere tempo, e dopo l’ultima sfida del 2019 della Juventus ha salutato tutti per iniziare una nuova avventura. A questo punto si attende solo la firma sul contratto che sembrerebbe ormai ad un passo.

MARIO MANDZUKIC ADDIO JUVENTUS: ALLA SIGNORA ANDRANNO 5.5 MILIONI DI EURO

Le cifre dell’accordo non sono ancora state rese note, ma Mandzukic prenderà di più rispetto all’ingaggio percepito attualmente in bianconero pari a 7 milioni di euro netti a stagione bonus compresi. La firma sarà su un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno del 2021, mentre ai campioni d’Italia in carica andranno 5.5 milioni di euro. Il bomber croato era arrivato a Torino nell’estate del 2015 insieme a Paulo Dybala, esordendo nella Supercoppa Italiana di quell’anno contro la Lazio. Con la maglia della Juventus ha vinto quattro scudetti, ma anche quattro Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, e giocato una finalissima di Champions League, quella contro il Real Madrid in cui tra l’altro segnò. Dopo essere stato per quattro stagioni un punto fermo di Massimiliano Allegri, con l’avvento di Maurizio Sarri si è ritrovato fuori squadra. In estate era rimasto, convinto di poter far cambiare idea al coach, ma dopo sei mesi ha gettato la spugna.

