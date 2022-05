Mario Martone candidato miglior regia, film Qui rido io/ Una delle sue migliori opere (David di Donatello)

MARIO MARTONE, CANDIDATO ALLA MIGLIOR REGIA AI DAVID DI DONATELLO 2022

Mario Martone sarà tra i grandi protagonisti della 67esima edizione dei David di Donatello. Il cineasta campano è in corsa per il premio alla miglior regia per il film Qui Rido Io, un biopic sul grande commediografo napoletano Eduardo Scarpetta. Il 63enne di Ischia dovrà vedersela con Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino, Gabriele Mainetti e Leonardo Di Costanzo.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2021, Qui Rido Io è uno dei film migliori di Mario Martone, capace di raccontare con sagacia e senza filtri una figura come Eduardo Scarpetta, faro della commedia napoletana e personaggio dalle mille sfumature. Una grande regia, in grado di valorizzare la sceneggiatura firmata insieme alla moglie Ippolita Di Majo e le interpretazioni del ricco cast, a partire da Toni Servillo, come sempre eccezionale.

Mario Martone è uno dei registi più apprezzati del panorama italiano, in grado di poter passare dalla commedia al dramma all’interno dello stesso film. La sua carriera è iniziata nel 1992 con Morte di un matematico napoletano e nel corso di trent’anni ha regalato opere dal grande valore artistico. Pensiamo a L’amore molesto, presentato a Cannes nel 1995, oppure a Noi credevamo, maxi-opera del 2010. Negli ultimi anni è stato molto attivo, con ben cinque film in otto anni. Nel 2019 il suo Il sindaco del rione Sanità è stato tra i più apprezzati della Mostra del cinema di Venezia, dove ha presentato nel 2021 Qui rido io, tornato a casa a mani vuote ma con tanti applausi. Nelle prossime settimane arriverà in sala il suo ultimo lungometraggio, intitolato Nostalgia: il film, con Pierfrancesco Favino protagonista, sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, in programma dal 17 al 28 maggio. Prima, però, ci sono i David di Donatello 2022 e Mario Martone potrebbe essere uno dei grandi trionfatori…

