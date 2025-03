Forte, tosta e indipendente anche in amore. Marcella Bella è sposata con Mario Merello, con il quale porta avanti una relazione felice e duratura. Dopo tanti anni insieme i due sono ancora estremamente affiatati e la cantante ha più volte svelato di godere di tanta stima da parte dell’uomo. Lui, classe 1946 è un noto imprenditore di Milano che ha conosciuto Marcella durante una vacanza a Madonna di Campiglio. Il colpo di fulmine è stato talmente forte che sebbene fosse sposato e padre di un figlio, ha rivoluzionato la sua vita.

Marcella Bella era rimasta incinta subito, così l’imprenditore ha deciso di divorziare dalla moglie per poi sposarsi con lei nel 1989. Dalla loro unione sono nati i tre figli Carolina, Giacomo e Tommaso, anche se questi ultimi proprio come Mario Merello sono sempre stati lontani dai riflettori a differenza della cantante: “Era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno”, aveva spiegato quest’ultima riferendosi al marito. Quando Marcella Bella ha compiuto 40 anni, l’uomo le ha regalato un lussuosissimo yacht che oggi utilizzano per le loro vacanze.

Mario Merello e Marcella Bella alle Maldive durante lo Tsunami: “Poteva uccidermi, invece…”

Secondo lei, il segreto del loro amore è quello di essere ancora oggi un’icona sexy del mondo dello spettacolo e soprattutto, di essere una donna passionale. Come abbiamo visto anche a Sanremo 2025, Marcella Bella tiene molto al suo fisico e anche alla kermesse ha sfoggiato abiti incredibili che ne hanno sfoggiato il fisico mozzafiato. In passato, a Verissimo ha spiegato di non credere all’amore che nasce da un’amicizia. Per loro due è stato un fuoco immediato: “Per me deve nascere tutto da una grande passione”.

Non tutti sanno che Mario Merello e Marcella Bella hanno vissuto insieme un momento estremamente negativo, nonchè un evento che ha sconvolto il mondo intero. Entrambi si trovavano alle Maldive al momento dello Tsunami ma fortunatamente tutto è finito nel migliore dei modi. Di certo se la sono vista brutta: Marcella è finita in una piscina al centro dell’Isola, spinta da una delle fortissime onde che hanno causato la tragedia mondiale, mentre i figli si sono salvati alla terza scossa grazie al marito Mario Merello che li ha prontamente messi in salvo dopo la terza e preoccupante scossa che ha causato il dramma.