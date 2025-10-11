Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella: "Ho fatto delle belvate nei confronti delle donne che si sono avvicinate"

Nuova avventura a Ballando con le stelle per Marcella Bella, la celebre cantante di Montagne verdi e Pelle diamante sarà di scena nel dancing show di Rai1. E le sue performance sono state utili anche per scoprire qualcosa in più riguardo alla sua vita privata, visto che l’artista ha confidato in alcune occasioni lati inediti della sua vita parlando anche di persone speciali, tra cui il marito Mario Merello, una figura centrale nella sua vita. Marcella Bella ha raccontato riguardo al marito.

“Mio marito ha lavorato per tutta la vita 12 ore al giorno ma ha sempre trovato il tempo per me, non sono mai stata messa in secondo piano”. Il matrimonio tra i due è arrivato nel 1989, a dieci anni dal loro primo incontro andato in scena sulla neve. Una storia d’amore di lunga durata, riuscita a sorpassare gli ostacoli e ancora oggi parliamo di un grandissimo amore, dalla loro relazione sono anche nati tre figli, Giacomo (nel 1980), Carolina (1992) e Tommaso (1993).

Marito Marcella Bella, chi è Mario Merello e il retroscena sulla gelosia

L’amore non è bello se non è litigarello, ma anche la gelosia vuole la sua parte. Marcella Bella in passato ha parlato in alcune occasioni della sua relazione con Mario Merello, raccontando anche come non siano mai mancate delle componenti fondamentali, tra le quali proprio la gelosia.

Marcella Bella si è sempre definita fedele e non ha mai accettato le corti e gli avvicinamenti di altre donne al marito Mario Merello: “Ho sempre fatto delle belvate nei confronti delle donne che ci provavano con mio marito” ha confidato la cantante e concorrente di Ballando con le stelle.

