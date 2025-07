Mario Merello, marito di Marcella Bella: chi è l'imprenditore milanese che si è innamorato della cantante a Madonna di Campiglio nel 1979

Dura praticamente da una vita intera il matrimonio tra Mario Merello e Marcella Bella: un legame, il loro, che è sopravvissuto al tempo e che ha portato alla nascita di tre figli.

Ma chi è l’imprenditore e marito di Marcella Bella? Imprenditore milanese, è nato a Milano nel 1946: i due si sono conosciuti a Madonna di Campiglio, durante una vacanza, ma lui era già sposato e papà di un figlio. Nonostante ciò, il matrimonio pregresso non ha impedito l’esplosione di una grande passione, che ha portato Mario a separarsi con la sua prima moglie, per costruire una nuova vita con Marcella Bella, che tra l’altro rimase incinta proprio nei primi mesi del suo rapporto con l’imprenditore. Cominciata una vita insieme, i due hanno deciso di convolare a nozze nel 1989, dieci anni dopo il primo incontro.

Nonostante il successo della moglie, Mario Merello è rimasto sempre lontano dal mondo dello spettacolo, continuando a dedicarsi alla sua carriera da imprenditore. “Ha lavorato per tutta la vita 12 ore al giorno” ha spiegato Marcella. Il loro è un grande amore che dura praticamente da quasi cinquant’anni: “Lui riusciva sempre a trovare tempo per me, che ero e sono il suo grande amore” ha spiegato l’artista, che prima di conoscere Mario e sposarlo ha avuto un storia con Red Canzian.

Chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella: “Persona affascinante”

Parlando del marito Mario Merello, Marcella Bella lo ha definito “un po’ ombroso” ma allo stesso tempo “affascinante” proprio per questo. Parlando dell’uomo al suo fianco dal 1979, Marcella ha spiegato ancora che è molto gelosa di lui e che, per via del suo carattere e del suo modo di approcciarsi da “piacione”, non metterebbe la mano sul fuoco sulla sua fedeltà. Nonostante questo, i due ancora oggi sono molto uniti e innamorati: ad arricchire la loro vita, anche tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso, che hanno fatto da cornice a questo grande amore.

