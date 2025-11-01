Mario Merello è il marito di Marcella Bella: la coppia sta insieme da molti anni e insieme hanno avuto tre figli

È stata la grande protagonista delle prime puntate di Ballando con le stelle 2025, ma tra un’esibizione e l’altra Marcella Bella ha anche parlato di vita privata e di quelli che sono i suoi grandi amori. Forse non tutti sanno che la celebre cantante è legata da molti anni allo stesso uomo, che lei ha definito il grande amore della sua vita. Parliamo di Mario Merello, marito di Marcella Bella ma anche padre dei tre figli della cantante: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Classe 1946, Mario Merello è un imprenditore milanese, ed è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo. Il loro è uno degli amori più longevi della TV, visto che il primo incontro arriva nel 1979, durante una vacanza in montagna. Merello, al tempo, era già sposato e aveva una figlia, ma quello per Marcella Bella è un colpo di fulmine. L’uomo, dunque, si separa dalla moglie e inizia con la cantante una vera e propria relazione.

Mario Merello è il marito di Marcella Bella: dal matrimonio alle rivelazioni della cantante sul loro rapporto

Un anno dopo l’inizio della loro relazione nasce Diego, il loro primo figlio. Passeranno ben dieci anni prima che la coppia decida di convolare a nozze: è infatti il 1989 quando si sposano con una cerimonia privata e per soli parenti e amici. Nel 1992 arriva poi il secondo figlio, Carolina, e l’anno successivo nasce Tommaso. Intanto, i rapporti tra Marcella Bella e Benedetta, la figlia che Mario Merello ha avuto dal precedente matrimonio, sono buoni.

Nonostante lui si sia mostrato raramente in questi anni, a parlare spesso della loro relazione in TV è stata Marcella Bella. Tra le ultime volte è accaduto durante la sua intervista a Verissimo, dove del marito ha detto: “Non potrei vivere senza di lui. Tutti questi anni insieme sono volati via. Il nostro è un rapporto ancora vivo.”. La cantante ha infatti spiegato che lei è ancora gelosa di lui e che i battibecchi giocosi non mancano.