Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella/ La cantante: “Ci cerchiamo ancora in continuazione…”

Marcella Bella e suo marito Mario Merello viaggiano verso i 45 anni insieme: ecco il “segreto” del loro amore

Mario Merello è il marito della celebre cantante Marcella Bella. I due stanno insieme da anni, come ha ricordato orgogliosa la cantante in una recente intervista a Verissimo. Nell’ospitata da Silvia Toffanin, l’artista ha ricordato il primo incontro avvenuto con Mario, nel 1979, fino al matrimonio celebrato nel 1989. “Festeggeremo presto 45 anni insieme”, aveva sottolineato Marcella Bella, che con il marito ha messo al mondo anche i figli Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992).

Tornando alla sua relazione col compagno, Marcella Bella ha spiegato che la longevità del loro rapporto è da attribuire alla passione. “Il nostro è un rapporto ancora vivo. Ci cerchiamo in continuazione. Per esempio io, che sono vulcanica, faccio ancora la gelosa, ci sono i battibecchi. Tra noi c’è sempre quel gioco amoroso, che di solito c’è i primi anni”.

Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella e imprenditore

Ma chi è e cosa sappiamo sul marito di Marcella Bella? Mario Merello è un affermato imprenditore milanese. Classe 1946, ha sposato la compagno dopo dieci anni di fidanzamento. Per il suo quarantesimo compleanno, le regalò uno yacht, scatenando polemiche e attirando l’attenzione dei media. Si conobbero quando lui era ancora sposato, così lui decise di lasciare la donna con cui stava all’epoca e rifarsi una vita con la cantante.

“Mio marito era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno. È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non espone troppo”, ha raccontato Marcella Bella in una intervista. “Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo; lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore”, le parole di Marcella Bella sul marito Mario e la loro splendida storia d’amore.

