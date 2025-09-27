Mario Merello, marito di Marcella Bella: chi è? Imprenditore, i due si sono conosciuti nel 1979 durante una vacanza sulla neve

Dopo aver debuttato nel mondo della musica, da giovanissima Marcella Bella ha avuto una fugace storia d’amore con Red Canzian, durata appena un anno, nel 1973. Qualche anno dopo ha conosciuto quello che sarebbe diventato poi suo marito: Mario Merello, di professione imprenditore. Dopo dieci anni assieme, i due sono convolati a nozze nel 1989, ma nella loro vita insieme non erano mancati progetti importanti neppure prima. Nel 1980 era infatti nato il primogenito della coppia, Giacomo, seguito 12 anni più tardi da Carolina e poi da Tommaso: tre figli e tanto amore per la cantante, che non ha mai messo in dubbio la sua stabilità con il marito e con i suoi tre ragazzi, la luce dei suoi occhi. Ma tornando al marito di Marcella Bella, chi è Mario Merello?

Quando ha conosciuto la cantante, Mario era sposato e aveva già un figlio. Con la cantante siciliana, però, la passione è stata immediata e quel feeling esploso a Madonna di Campiglio nel 1979 non poteva rimanere una storiella extraconiugale. Mario ha così deciso così di lasciare quella che era stata la sua vita fino a quel momento per viversi in maniera totalizzante l’amore con Marcella, con la quale appena un anno dopo ha avuto il figlio Giacomo.

Classe 1946, Mario Merello ha fatto innamorare Marcella Bella nel 1979, durante una vacanza sulla neve. Nonostante avesse già una famiglia, l’imprenditore ha deciso di viversi a pieno quel rapporto con quella giovane artista, ancora oggi profondamente innamorata di lui. “Mio marito ha lavorato per tutta la vita 12 ore al giorno ma ha sempre trovato il tempo per me” ha raccontato la cantante, che lo ha poi sposato nel 1989, dieci anni dopo il loro primo incontro sulla neve. I due ancora oggi sono profondamente uniti, ancor di più da quando sono nonni.