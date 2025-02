Si chiama Mario Merello, il marito di Marcella Bella, la cantante italiana tornata alla ribalta durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Pelle diamante”. Un ritorno col botto per la cantante che, dopo 50 anni di carriera, ha deciso di rimettersi in gioco puntando al pubblico dei giovanissimi con una canzone destinata a diventare una hit. A fare il tifo per lei il compagno e marito Mario Merello, un imprenditore milanese che non appartiene al mondo dello spettacolo ed è un uomo molto discreto e riservato. Sono poche le informazioni sul suo conto se non quelle rivelata dalla moglie Marcella “è estraneo al mondo dello spettacolo”.

Un grande amore quello nato tra i due, le cui vite si sono intrecciate per uno strano scherzo del destino a Madonna di Campiglio; in quell’occasione Mario era già sposato con un’altra donna da cui aveva avuto un figlio, ma la passione dirompente nata per la cantante ha stravolto la sua vita.

Marcella Bella e il marito Mario Merello: dal primo incontro al matrimonio

Marcella Bella e il marito Mario Merello iniziano una relazione e poco dopo la cantante resta incinta del primo figlio così lui decide di lasciare e divorziare dalla prima moglie. Così la coppia, dopo dieci lunghi anni d’amore, ha deciso di unirsi in matrimonio nel 1989. Dalla loro unione sono nati tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso che sono il centro pulsante della vita della cantante che, dopo la nascita del primogenito, decide anche di prendersi una lunga pausa dal mondo della musica.

Ma chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella? La cantante di “Montagne Verdi” durante una intervista ha descritto così l’uomo della sua vita: “è una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo”. Una cosa è certa: l’incontro con Mario ha sicuramente cambiato la vita della cantante.