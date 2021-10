Mario Merello e figli Marcella Bella/ La cantante: “siamo partiti col piede giusto”

Mario Merello, Carolina, Giacomo e Tommaso sono marito e figli di Marcella Bella, la cantante di Montagne verdi. Una carriera di grandi successi quella dell’interprete di ‘Aria’ che ad un certo momento della sua vita ha scelto la famiglia al successo. Proprio così, la musicista nata a Catania il 18 giugno 1952, è una donna passionale e diretta e del resto l’ha sempre dimostrato. Dopo i grandi successi raggiunti negli anni ’70 e ’80, Marcella Bella si è sposata con Mario Merello, il compagno di vita da cui ha avuto tre splendidi figli: Carolina, Giacomo e Tommaso.

Proprio parlando del rapporto col marito Mario, la cantante ha rivelato: “è stato bravo che mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale. Non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo. Il segreto è partire con il piede giusto. Spesso le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati, io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione”.

Marcella Bella: “mio marito Mario Merello mi stima molto come donna”

Non solo, Marcella Bella parlando del marito Mario Merello ha confessato: “mi dice sempre che mi stima molto come donna. Forse il mio essere considerata un’icona sexy è il segreto del mio matrimonio. Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre ma che non mi ha mai visto senza rossetto. E io aggiungo, e neanche con le ciabatte, che hanno sempre il tacchettino e il peluche”. Diretta come sempre Marcella Bella in un certo momento della sua vita artistica ha deciso di fare una scelta che poche farebbero: lasciare il mondo della musica e dello spettacolo per accudire i figli. E’ successo nel 1992, anno della nascita di Carolina, l’unica figlia femmina che peraltro le assomiglia davvero tanto.

In quel preciso momento Marcella ha deciso di prendersi una pausa dalla musica tornando alla ribalta due anni dopo con un disco dedicato al terzo figlio Tommaso. Con i figli, la cantante ha un rapporto davvero speciale e non è nuova a pubblicare scatti della loro vita privata sui social.



