Mario Merello, Giacomo, Carolina e Tommaso marito e figli Marcella Bella/ Per loro ha rinunciato alla musica

Marcella Bella è una delle cantanti più popolari della musica italiana e anche questa sera sarà sul palco di Rai1 lasciando a casa la sua famiglia ovvero l’amato marito Mario Merello ma anche i figli Giacomo, Carolina e Tommaso. Per quanto riguarda la sua vita privata, infatti, la famosa Marcella Bella, sul palco di Sanremo 2021 nei giorni scorsi, ha sposato nel 1989 l’imprenditore milanese Mario Merello e dal loro amore sono nati ben tre figli, Giacomo, che è arrivato quando lei aveva solo 26 anni, poi Carolina, 12 anni dopo, e, infine Tommaso, meno di due anni dopo la sorella. Una tripletta che rende fiera mamma Marcella Bella che per loro ha messo da parte la musica senza mai avere ripensamenti o problemi: “Desideravo stare con loro, avevo voglia di vederli crescere. La cosa bella è che dopo l’allontanamento dalla musica, non appena ho ripreso e mi sono fatta rivedere, come d’incantesimo la gente è tornata con me. Non mi avevano dimenticato, una magia”.

Mario Merello, Giacomo, Carolina e Tommaso marito e figli Marcella Bella, chi sono?

La storia d’amore con l’imprenditore milanese Mario Merello è durata ben dieci anni prima del matrimonio arrivato poi nel 1989. Ma chi è Mario Merello? Sappiamo che Mario Merello è un imprenditore milanese con il quale sta ormai da una vita visto che tra fidanzamento e matrimonio, hanno vissuto insieme quarant’anni di vita. Il resto è un po’ nascosto da un velo di anonimato e privacy anche se agli onori della cronaca il suo nome ha avuto risalto per via dei suoi guai con la giustizia e, in particolare, il momento in cui è finito nei guai con il fisco per un’evasione fiscale, almeno secondo l’accusa, di circa due milioni di euro, fatto che rischiava di coinvolgere anche Marcella Bella ritenuta poi estranea ai fatti.



