Mario Merello, marito di Marcella Bella: l'amore scoppiato sulla neve, il divorzio di lui dalla ex moglie e poi la nascita di tre figli

Dura da quasi cinquant’anni l’amore tra Marcella Bella e il marito Mario Merello. Lo scorso marzo i due hanno festeggiato 46 anni insieme: un amore lunghissimo che ha visto la nascita di tre figli. L’amore tra Marcella e Mario è scoppiato sulla neve: entrambi si trovavano in vacanza a Madonna di Campiglio quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta. Il marito di Marcella Bella era sposato al momento del loro primo incontro: “La nostra storia fece scalpore, ma per me fu chiara da subito. Io l’ho presentato immediatamente ai miei genitori e quando poco dopo sono rimasta incinta di Giacomo, posso dire che lo abbiamo voluto. Poi sono arrivati Carolina e Tommaso”. La coppia, infatti, ha tre amatissimi figli.

Mario Merello, marito di Marcella Bella: “Sono ancora molto gelosa”

“Prima o poi mi faranno santa. Io anche sono un peperino, ma anche lui si annoierebbe senza di me” ha scherzato a Verissimo Marcella Bella parlando di suo marito. “Non mi ha mai visto struccata perché io ci tengo a curarmi. Lui mi sveglia e mi dice che sono bella” ha rivelato ancora. Marcella, raccontando di Mario Merello, ha spiegato di essere ancora profondamente innamorata di lui e viceversa: “Mi dice sempre che mi ama, allora io gli chiedo e perché e lui mi dice che mi ama perché mi stima. E questa è la cosa più bella che un uomo possa dirti”.

Quando Marcella Bella ha incontrato Mario, lui era sposato ed era già papà di Benedetta: “Aveva già una figlia che amo tanto, così come amo i suoi figli. Quando ci siamo conosciuti io ero una ragazzina, non mi fidavo tanto di lui perché aveva già un passato. Ma lui mi ha dimostrato di essere onesto e di amarmi tanto”. Nel corso degli anni, Mario e Marcella hanno vissuto come ogni coppia alti e bassi: ancora oggi, la cantante catanese, è molto gelosa di lui.