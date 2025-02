Mario Merello, marito di Marcella Bella: insieme da cinquant’anni

Marcella Bella, cantante di gran successo, da tantissimi anni è innamorata del marito con il quale ha condiviso la sua intera vita, Mario Merello. Lui, imprenditore, è legato all’artista fin dagli anni Settanta: i due si sono sposati nel 1989 dopo un fidanzamento di dieci anni e hanno avuto insieme tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. Mario non è un personaggio noto al mondo della musica e dello spettacolo, se non fosse che appunto è sposato con l’artista di gran successo.

Come raccontato proprio da lei al Corriere della Sera, l’uomo è estraneo al mondo dello spettacolo: “È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non espone troppo“ ha rivelato l’artista. Nonostante questo suo carattere un po’ schivo, Mario Merello, il marito di Marcella Bella, è al suo fianco praticamente da quasi cinquant’anni e i loro caratteri complementari seppur diversi li hanno portati ad avere un lungo matrimonio di successo.

Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella: “Ho fatto belvate, sono gelosa di lui”

Come raccontato ancora da Marcella Bella al Corriere della Sera, il marito Mario Merello è un uomo che ha faticato molto nella sua vita professionale, spendendosi sempre al massimo per costruire il suo successo e la sua carriera da imprenditore: “Ha sempre lavorato sodo ma è riuscito a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore“ ha spiegato Marcella.

Marcella Bella è molto gelosa di Mario Merello, come ha raccontato a Belve: “Ho sempre fatto delle belvate nei confronti delle donne che ci provavano con mio marito”. Lei si definisce “fedele” spiegando che sul marito non metterebbe invece la mano sul fuoco: “Io lo controllo ancora anche se lui ha messo un doppio pin al telefono. Lui fa il piacione ma oggi lo perdono, a trent’anni non lo avrei fatto”.

