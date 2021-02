Mario Merello, marito Marcella Bella/ 40 anni d’amore tra fisco e privacy

Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella?

Marcella Bella siamo spesso abituati a vederla in coppia con il suo amato fratello Gianni, ma lei stessa ha una vita sua e, in particolare, anche un marito. Al suo fianco ormai da anni c’è l’imprenditore milanese Mario Merello, l’uomo che l’ha saputa conquistare e che lei ha sposato ormai nel lontano 1989 dopo dieci anni di fidanzamento. Una vita insieme, ormai possiamo dirlo visto che 30 anni sono di matrimonio e dieci di fidanzamento per un totale di 40 che i due hanno vissuto sempre sulla cresta dell’onda nonostante i problemi e le vicende amorose. Sembra infatti che una decina di anni fa, proprio Mario Merello è finito nei guai con il fisco ma è riuscito poi a rimediare dopo essere stato accusato di aver sottratto alle casse dello Stato la cifra di due milioni e mezzo di euro.

I problemi con il fisco e non solo

A quanto pare le voci si rivelarono del tutto infondate e la stessa Marcella Bella ha poi confermato: “Guardi che non c’è stata nessuna prescrizione perché non ho commesso alcun reato, anzi ho ricevuto le scuse da parte di chi mi aveva accusata ingiustamente di evasione. Mio marito, invece, ha avuto dei problemi fiscali che ha sanato”. A dare un altro scossone alla coppia è arrivato poi anche uno tsunami e questa volta non finanziario visto che nel 2004 Mario Merello e la moglie si trovavano alle Maldice e sono stati interessati dal terribile tsunami che ha travolto tutto: “Eravamo alle Maldive… alla terza scossa gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow, e io mi sono messa a cercare i passaporti (…). Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta”.



