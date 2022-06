Mario Merello, marito Marcella Bella/ Il segreto del matrimonio? Essere passionali”

Mario Merello, marito di Marcella Bella, la cantante: “Mi stima come donna”

Mario Merello è il marito della famosa cantante Marcella Bella. Un legame solido, che si rinsalda giorno dopo giorno anche dopo tanti anni insieme. “Mi dice sempre che mi stima come donna”, racconta orgogliosa la cantante, che in diverse interviste sottolinea ciò che per lei è la base di una relazione: la passione. “Forse il mio essere considerata un’icona sexy è il segreto del mio matrimonio”, ha raccontato a Verissimo a proposito della storia d’amore con il marito Mario Merello. “Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre ma che non mi ha mai visto senza rossetto. E io aggiungo, e neanche con le ciabatte, che hanno sempre il tacchettino e il peluche”.

Mario Merello e Marcella Bella, il segreto del loro matrimonio? Non darsi per scontati

Insomma il segreto del matrimonio tra Mario Merello e Marcella Bella è non darsi mai per scontati, ma anche saper resistere e riadattarsi alle difficoltà del momento. “Mio marito è stato bravo, mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale, non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo”, ha spiegato Marcella Bella a Verissimo. Per la cantante non ci sono mezze misure e soprattutto l’amore, quello vero, non può fare a meno di quella passione travolgente che distingue il rapporto da una semplice amicizia. “Succede spesso che le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo ‘eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati’ io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione“.

