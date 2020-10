MARIO MERELLO, MARITO MARCELLA BELLA/ Insieme sopravvissuti allo tsunami del 2004

Si chiama Mario Merello l’imprenditore milanese che Marcella Bella ha sposato nel 1989, dopo un fidanzamento durato dieci anni. Pressoché sconosciuto alle cronache rosa, Merello ha fatto parlare di sé non a proposito delle sue vicende amorose con Marcella, bensì per via dei fatti giudiziari che l’hanno visto coinvolto qualche anno fa. Di fatto, nel 2011, Mario finì nei guai con il fisco, salvo poi rimediare e rimettersi nel giro senza particolari problemi (né sul piano legale né tantomeno su quello della reputazione). La stessa Marcella, contestualmente, fu accusata di aver sottratto alle casse dello Stato la cifra da capogiro di due milioni e mezzo di euro, ma – in questo caso – le voci si rivelarono del tutto infondate. Oggi, al giornalista che le chiede conto di una presunta “prescrizione” in merito alle accuse, lei replica: “Guardi che non c’è stata nessuna prescrizione perché non ho commesso alcun reato, anzi ho ricevuto le scuse da parte di chi mi aveva accusata ingiustamente di evasione. Mio marito, invece, ha avuto dei problemi fiscali che ha sanato”.

Marcella Bella racconta il suo unico litigio con Mario Merello

Nella stessa intervista rilasciata il 27 gennaio scorso al Corriere della Sera, Marcella Bella si sofferma a lungo sul racconto della sua vita familiare. Con Mario Merello, suo marito, ha avuto tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso, chiaramente le fonti principali del suo orgoglio di donna. “Quando mi dicono che sono stata fortunata mi arrabbio: non è fortuna, ho sempre avuto chiaro cosa volevo essere e ho dato priorità alla mia famiglia”, dice, mettendo subito in chiaro che non le piacciono certe espressioni un po’ fataliste. D’altro canto, la Bella è sempre stata un tipo passionale, senza peli sulla lingua; eppure, ciò non ha in alcun modo pesato sulla stabilità del loro rapporto di coppia. Solo una la lite in cui ammette di aver esagerato: “Ero giovane e insicura…”, si giustifica, evidentemente pentita. “Giacomo era piccolo, stavo preparando il biberon con i biscotti. Mio marito era al telefono da venti minuti e intuisco con una donna. Gli chiedo chi è e lui bofonchia: la parrucchiera. Allora gli scaglio contro il biberon, lui lo schiva con il mignolo e va a spaccarsi sul muro. Il bambino quella sera non ha cenato e ha pianto per un’ora…”.

Il ricordo peggiore di Marcella Bella e Mario Merello

Litigi a parte, ricorda lo tsunami del 2004 come uno dei momenti peggiori che abbia mai vissuto, lei insieme a suo marito Mario Merello. “Eravamo alle Maldive – ricorda, – quando ho sentito la prima scossa di terremoto, nessuno mi credeva. Ma mio marito ormai era allertato, così quando è arrivata la seconda si è preoccupato. Alla terza gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow, e io mi sono messa a cercare i passaporti (…). Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta”. Infine, ammette: “Oggi ho ancora paura…”.



