Mario Merello è il marito di Marcella Bella, la popolare cantante italiana tornata recentemente in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Pelle diamante”. Un grande amore quello nato tra i due, anche se all’inizio la loro conoscenza ha fatto discutere visto che l’imprenditore milanese era già sposato con un’altra donna. L’incontro con la cantante di “Montagne verdi” ha stravolto la sua vita: tra i due scatta una irrefrenabile passione con Marcella che resta incinta di Mario. Alla fine l’imprenditore decide di lasciare la prima moglie per iniziare una nuova vita con la cantante siciliana. Dopo 10 anni nel 1989 Mario e Marcella diventano marito e moglie e dalla loro unione sono nati tre splendidi figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Proprio Marcella Bella, intervista dal Corriere della Sera, ha ricordato il primo incontro con Mario e l’evoluzione del loro rapporto di coppia: “con Mario, che poi sposai nel 1989, fu un vero colpo di fulmine: dopo 43 anni siamo ancora qui”.

Nonostante la partenza non proprio ottimale alla fine il tempo ha dato ragione a Marcella Bella e Mario Merello che sono innamorati come il primo giorno. Proprio la cantante, parlando della storia d’amore con l’uomo della sua vita, ha confessato: “lui riusciva sempre a trovare tempo per me, che ero e sono il suo grande amore”. Non solo, la cantante dalle pagine del Corriere della Sera ha speso parole di grande stima ed affetto per il marito rivelando: “era ed è totalmente estraneo al mio mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno. È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo”.

L’incontro con Mario Merello è servito alla cantante per comprendere l’importanza non solo dell’amore, ma anche del sacrificio e del duro lavoro: “ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo”.