Mario Merello, marito Marcella Bella/ Matrimonio che dura da più di 30 anni con 3 figli

Mario Merello è il marito di Marcella Bella, la cantante di “Montagne verdi”. Un amore importante quello che lega la coppia sposata da più di trent’anni. Mario e Marcella, infatti, si sono sposati nel 1979 e da allora non si sono più separati. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Giacomo, Carolina e Tommaso. Coppia molto riservata e discreta, Mario e Marcella condividono poco del loro privato. Una scelta sicuramente legata al desiderio di tenere ben lontani i riflettori dal loro amore che dopo più di trent’anni è ancora solida e affiatata. Lui di professione imprenditore, è stato sempre accanto alla moglie tra le voci più belle della musica italiana. La coppia nel 2004 ha vissuto un momento di grande terrore quando, durante una vacanza alle Maldive, si è ritrovata a dover affrontare un terribile tsunami. Un’esperienza che la stessa Marcella ha raccontato così: “alla terza scossa gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow.. Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta”. Per fortuna tutto è andato per il meglio per la coppia che da oltre trent’anni è innamorata come il primo giorno.

Mario Merello, Giacomo, Carolina e Tommaso marito e figli Marcella Bella/ Per loro ha rinunciato alla musica

Mario Merello e Marcella Bella: matrimonio e tre figli

Mario Merello e Marcella Bella sono innamorati da più di 30 anni. Prima un fidanzamento di 10 anni, poi il matrimonio e la nascita di tre bambini. Proprio la cantante di “Montagne Verdi” dalle pagine di Tv Blog ha ricordato la grande gioia della maternità e il suo ritorno sulle scene: “il primo figlio l’ho fatto da giovane, a 26 anni. La mia secondogenita è arrivata dopo 12 anni, l’ultimo solo 11 mesi dopo. Desideravo stare con loro, avevo voglia di vederli crescere. La cosa bella è che dopo l’allontanamento dalla musica, non appena ho ripreso e mi sono fatta rivedere, come d’incantesimo la gente è tornata con me. Non mi avevano dimenticato, una magia”. Una magia che la coppia vive ancora oggi a conferma che l’amore, se vero, non ha tempo.

LEGGI ANCHE:

Mario Merello, marito Marcella Bella/ "Tra noi amore, interessi economici e tsunami"Mario Merello, marito Marcella Bella/ Lei "Matrimonio d'interesse? Lavoro da 50 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA