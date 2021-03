Mario Merello, marito Marcella Bella/ “Tra noi amore, interessi economici e tsunami”

Marcella Bella è sicuramente famosa per la sua ugola d’oro ma anche per il rapporto con suo fratello Gianni che spesso la segue in tv e sui giornali. Proprio per questo non tutti sanno che la cantante ha al suo fianco ormai da anni un marito, l’uomo a cui ha detto siì nel 1989 dopo aver passato insieme dieci anni di fidanzamento. Ma chi è il marito di Marcella Bella? Lui è Mario Merello, un imprenditore milanese con il quale sta ormai da una vita visto che tra fidanzamento e matrimonio ormai da 40 anni gli sta accanto. Di lui non sappiamo molto anche se i più attenti ricorderanno i suoi guai con la giustizia e, in particolare, il momento in cui è finito nei guai con il fisco accusato di aver sottratto oltre due milioni di euro dalle casse dello Stato con l’evasione fiscale.

Marcella Bella e Mario Merello in balia dello tsunami del 2004

La stessa accusa, almeno per un attimo, aveva travolto Marcella Bella ma poi tutto si risolse nel migliore dei modi quando le voci si rivelarono del tutto infondate e la stessa artista ha poi confermato: “Guardi che non c’è stata nessuna prescrizione perché non ho commesso alcun reato”. Dall’altra parte, invece, il marito Mario Merello ha affrontato la questione legati ammettendo: “ha avuto dei problemi fiscali che ha sanato”. I due insieme non solo hanno affrontato la loro vita di tutti i giorni tra gioie e dolori ma anche la paura di uno tsunami quando nel 2004 si trovavano alle Maldive: “Alla terza scossa gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow.. Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA