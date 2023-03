Mario Merola, morto nel 2006/ La moglie Roberta Serrapiglia: le nozze nel 1964

Mario Merola e Roberta Serrapiglia, genitori di Francesco Merola

Francesco Merola, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è il terzo figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia. Mario Merola, nato il 6 aprile 1934, è stato soprannominato il “Re della sceneggiata”: ha reinventato il tradizionale melodramma popolare napoletano per farne un genere cinematografico. Mario Merola ha sposato Rosa Serrapiglia, nata il 3 gennaio 1936, nel giorno del suo trentesimo compleanno, il 6 aprile del 1964.

Prima di sposarsi sono stati fidanzati 14 anni: “Lei gli chiedeva di sistemarsi, prima di chiederla in sposa. Allora, mio padre, per portarla subito via da casa, si comprò una pistola giocattolo di legno e gli disse di scappare con lui. Lei rifiutò. La prima cosa che mio padre fece con i primi soldi guadagnati fu andare sotto casa di mia mamma e chiederle di sposarlo. Così ebbe inizio il loro matrimonio”, ha raccontato il figlio Francesco ospite di Serena Bortone. La coppia ha avuto tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco.

Mario Merola e Roberta Serrapiglia: “Mai tradito”

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francesco Merola ha parlato del padre Mario Merola: “Mio padre giocava tanto e perdeva, ma era il suo unico vizio. Per il resto, non ha mai tradito mia madre, ha sempre amato tutti noi figli ed era una persona molto buona”. Mario Merola è morto il 12 novembre 2006 per arresto cardiocircolatorio. Qualche giorno prima, il 7 novembre, il cantante era stato ricoverato in rianimazione presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo aver mangiato delle cozze crude. Aveva 72 anni. “Mia madre continua a vivere nella stessa casa, a Napoli, con i suoi ricordi. Non vuole fare nient’altro che guardare i suoi film”, ha detto il figlio Francesco su Rai 1.

