Mario Mori/ “Trattativa Stato-mafia, sapevo che avrei avuto ragione”

Mario Mori senza filtri a Quarta Repubblica. La Cassazione ha confermato la sua assoluzione nel processo sulla trattativa Stato-mafia, ora l’ex generale Ros dei carabinieri ha spiegato di essere sempre stato certo della sua innocenza: “Adesso mi devo riqualificare e devo pensare, per gli anni che mi restano, a come fare. Ho passato più di quarant’anni della mia vita a fare l’ufficiale a servizio permanente effettivo. Per venti anni ho fatto l’imputato indagato in servizio permanente. Non dico che è stata una passeggiata, anzi qualche volta mi sono innervosito, però posso dire che l’ho affrontata bene perché vedevo la luce in fondo al tunnel”.

A proposito della presunta trattativa Stato-mafia, Porro ha ricordato una sua frase in un processo precedente. “Io sono andato a parlare con il sindaco di Palermo, mafioso, e con lui inizio una trattativa”, le parole del generale Mario Mario citate dal conduttore di Quarta Repubblica. Netto l’intervistato: “Lo dico a Firenze alla Corte d’Assise. Siccome conosco l’italiano – perché ho fatto anche il classico quindi lo conosco l’italiano – trattativa sta per contatto, accordo, intesa, rapporto. Si possono usare mille termini. Perché ho usato trattativa? Perché è una trattativa tra me e Ciancimino lui era la parte in difficoltà, aveva un processo in atto, stava per essere riarrestato. Io ero la parte forte perché praticamente contavo su questo per convincerlo a collaborare. È stata una trattativa. Perché quando il magistrato convince il mafioso a collaborare non è una trattativa. Il magistrato può, il carabiniere no? Io posso perché ero un ufficiale di polizia giudiziaria e il 203 del codice di procedura penale mi consentiva di fare una trattativa”.

Mario Mori a Quarta Repubblica

Mario Mori ha poi ricordato di non aver detto a nessuno di questo piccolo accordo e il motivo è semplice: “No, non lo dico perché nell’agosto del ‘92 quando cominciammo io non mi fidavo del procuratore della Repubblica di Palermo, il dottor Pietro Giammanco. Non mi fidavo e l’ho dimostrato”. La fiducia aveva delle basi chiare: “Marzo ‘92: Borsellino torna a Palermo e viene nominata a giugno. 23 maggio ’92: muore Giovanni Falcone con la moglie e tre uomini di scorta. Passiamo al 19 giugno 1992: due ufficiali dei Ros si presentano a casa di Borsellino e gli dicono che nel circuito carcerario stanno pensando a ucciderlo”. Mario Mori ha ripercorso la vicenda in maniera dettagliata: “C’è anche scritto. Il 25 giugno Borsellino chiede di parlarmi riservatamente, fuori dal tribunale. Mi dice: “Ci vediamo alla caserma Carini di Palermo”. E mi chiede di riprendere mafia appalti, che lui già conosceva. 13 luglio: il dottor Scarpinato e il dottor Lo Forte chiedono l’archiviazione di mafia appalti. 14 luglio: riunione della Dda di Palermo. Borsellino chiede come sta andando l’inchiesta mafia appalti e nessuno gli dice che la stavano archiviando. 16 luglio: Borsellino si incontra a Roma con Lo Forte, Natoli e l’onorevole Carlo Vizzini e parla diffusamente di mafia appalti. Tant’è che Vizzini depone in tribunale e racconta questo. 19 luglio: alle 07:30 del mattino, lo dice la signora Agnese Borsellino, Giammanco telefona a Borsellino e gli dice che gli ha conferito finalmente – perché fino ad allora non lo aveva data – la delega per operare anche in provincia di Palermo. Pomeriggio del 19 salta in aria Paolo Borsellino con 5 uomini della scorta. 22 luglio: il dottor Giammanco inoltra la richiesta di archiviazione di mafia appalti che viene archiviata il 14 agosto”. Mario Mori ha dunque preferito restare in silenzio e aspettare l’arrivo del sostituto di Giammanco, ovvero Gian Carlo Caselli. Non sono mancate le stoccate, a partire da chi “ha costruito la carriera sul processo sulla trattativa Stato-mafia”, citando “pubblici ministeri e giornalisti”.

