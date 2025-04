Ennio Morricone, il talento nel sangue: seguì le orme del padre Mario Morricone e poi…

Mario Morricone e Libera Ridolfi erano i genitori di Ennio Morricone, indimenticato e indimenticabile compositore e autore di meravigliose colonne sonore. Il padre Mario nacque nel 1903 ad Arpino, in provincia di Frosinone, dove conobbe la moglie Libera. Fu dall’amato papà che Ennio ereditò la passione per la musica. Mario Morricone, infatti, era un trombettista professionista ed era operativo in diverse orchestre. Al figlio ha insegnato i trucchi del mestiere, ma Ennio evidentemente aveva già il talento nel sangue.

Malgioglio choc ad Amici 24: "Non voto il guanto della Celentano"/ Lei furiosa: "Maria, licenzialo!"

La mamma Libera Ridolfi, invece, si occupava di altro e gestiva una piccola azienda tessile. ​La famiglia di Ennio Morricone ha sempre amato la musica e per il musicista fu naturale essere introdotto dal papà nei primi approcci agli strumenti. Proprio con Mario Morricone, Ennio imparerà a leggere la musica e a suonare la tromba.

Sergio Leone, com'è morto?/ Letale fu un attacco di cuore, le ultime volontà e la doppia sepoltura

Ennio Morricone, il ruolo dei genitori nella sua straordinaria carriera

Grazie ai genitori, Ennio Morricone si ritroverà a padroneggiare la tromba all’età di soli sei anni. Il padre Mario, sempre vicino e attento alla sua formazione, decise di iscriverlo al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove poi si diplomò in tromba, composizione e strumentazione. ​Nel corso della sua vita, Ennio Morricone ha spesso ricordato che fu suo padre a spingerlo a studiare al conservatorio, anche per garantirgli un futuro lavorativo stabile come musicista.

Ci sono meno informazioni, invece, sulla mamma di Morricone, ma è risaputo che si occupasse moltissimo della casa, dei figli e in generale della famiglia. Con entrambi Ennio ha coltivato un rapporto amorevole e speciale. Non sono mancate le difficoltà nel corso degli anni, ma papà e mamma sono sempre stati fonte di grande motivazione nello studio e nella vita.

Trigno o Senza Cri, chi è eliminato ad Amici 24?/ Voti della giuria parlano chiaro: chi esce al ballottaggio