Mario, padre Giulia Salemi a Elisabetta Gregoraci/ “Aiutami è Gregorelli vs Prelemi”

Mario Salemi, il padre di Giulia Salemi, scrive ad Elisabetta Gregoraci chiedendole aiuto a smorzare i toni di “guerra” tra le Fanpage Gregorelli con Prelemi. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip della Gregoraci, Pierpaolo Pretelli è sempre più vicino alla influencer persiana, ma questo flirt non sta incontrando il favore del pubblico da casa. Sui social, infatti, è in corso una e propria guerra tra i Gregoralli a favore della coppia Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci contro i Prelemi ossia la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giuli Salemi. Una guerriglia vera e propria quella scoppiata sui social fra post al vetriolo e commenti di sfida; addirittura c’è chi parla di una possibile rissa tra due esponenti delle Fanpage che per fortuna sarebbero state separate dalle Forze dell’Ordine. Questo astio ha spinto il padre di Giulia Salemi ad interpellare proprio la Gregoraci via social.

Il padre di Giulia Salemi contatta Elisabetta Gregoraci sui social

“Buonasera Elisabetta…sono Mario Salemi il papà di Giulia . La disturbo per invitarla ad aiutarmi a smorzare i toni, gli insulti e le cattiverie in essere tra Fanpage vostre di Pierpaolo e di Giulia e quelle di coppia, per assurde e inesistenti supposizioni…grazie”. Con queste parole Mario Salemi, il padre di Giulia Salemi ha contattato sui social la showgirl calabrese chiedendole un aiuto nel sedare gli animi e la guerriglia social nata fra i Gregorelli contro i Prelemi. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 si sono create due fazioni: quella pro Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e quella che preferisce di gran lunga la nascente coppie formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il padre della Salemi dopo aver chiesto l’intervento della Gregoraci si lascia però scappare anche un commento: “ma queste gregorelli in quale dimensioni vivono?? Chiedo per un amico…”. E voi da che parte state?

