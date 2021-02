Mario, papà di Giulia Salemi/ Avverte Pierpoalo Pretelli: “Metti le mani a posto!”

Continuano le conoscenze in famiglia per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della 41esima puntata, arriva infatti la visita di un papà: quello di Giulia. Mario Salemi vuole infatti confrontarsi col fidanzato di sua figlia e fa il suo ingresso nella Casa per avere questo incontro ravvicinato. La prima cosa che ha da dirgli è però un avvertimento: “Le zampette in tasca, me la consumi prima del dovuto e ricordati che siete davanti alle telecamere.” Pierpaolo la prende con ironia, poi ascolta con attenzione le sue parole che cambiano tono. “Volevo però farti i miei complimenti, sei un gran bravo ragazzo, un grande padre, forse un po’ troppo geloso, ma lo capisco perché lo sono anch’io.”

Mario Salemi incontro Pierpaolo Pretelli: complimenti e non solo!

Mario Salemi continua con parole di elogio per Pierpaolo Pretelli: “Ho sentito le belle parole, quello che senti per la mia bambina. Penso sia maturo a sufficienza per gestire la situazione.” Giulia Salemi li raggiunge e papà Mario ha anche per lei parole di grande stima e affetto: “Per me hai fatto un bellissimo percorso, mancano solo 10 giorni ma per me hai stravinto alla grande!” Prima di lasciare la Casa, Mario Salemi chiede anche un confronto con Tommaso Zorzi che gli viene però negato per mancanza di tempo.



