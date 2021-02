Mario, papà Samantha De Grenet/ “Lo amo profondamente”

Ieri pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip, dopo la lunga lezione di storia di Alda D’Eusanio, la conduttrice ha fatto alcune domande a Samantha De Grenet sulla sua famiglia: “Cosa mi dici di tuo padre?”. Samantha, con gli occhi pieni di affetto, ha raccontato del meraviglioso rapporto con papà Mario: “Lui è fantastico, un pezzo di pane, dedito alla famiglia, onesto e gentile sempre con le persone. Si toglie a lui per dare agli altri, super disponibile”. La D’Eusanio, colpita dalle parole della coinquilina, le ha chiesto: “Ti ha mai rimproverata? O picchiata?”. La De Grenet ha risposto negativamente, rivelando che da piccola era una bambina molto tranquilla: “Ero molto buona, mi sono rovinata crescendo. Mia sorella invece era più difficile… un carattere tosto!”. Si è così passato a parlare dei due fratelli di Samantha, Ilaria e Fabio.

Samantha De Grenet: il rapporto speciale con papà Mario

Sulla sorella maggiore e il fratello minore, Samantha De Grenet ha detto: “Ilaria è tosta, è super simpatica e ironica, ma ha un carattere… ma essendo la prima figlia ha aperto la strada. Papà è diventato più permissivo grazie a Ilaria. Mio fratello a 16 anni è andato a vivere a Roma con la nonna per la scuola”. E ha aggiunto: “L’educazione è stata uguale per tutti e tre, sono i caratteri che sono diversi”. Samantha De Grenet. Il discorso si è poi sposato nuovamente sulla figura del padre Mario, a cui Samantha è legata da una profonda sintonia: “Io lo amo profondamente. Amo profondamente entrambi i miei genitori, però caratterialmente sono identica a mio padre. Io e lui possiamo stare due ore nella stessa stanza senza dirci una parola, solo per il piacere di essere vicini”.



