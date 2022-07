Mario Pappagallo, morto giornalista Corriere/ Diceva “Conta lasciare un buon ricordo”

E’ morto nelle scorse ore Mario Pappagallo, 68enne giornalista del Corriere della Sera, caposervizio alle Cronache ed esperto di medicina. A darne notizia è il sito online dello stesso quotidiano di via Solferino, attraverso un commuovente articolo a firma Marco Imarisio, che scrive: “Adesso che gli innumerevoli aneddoti ci aiutano a sorridere per tenere indietro le lacrime dovute alla sua scomparsa improvvisa, ci accorgiamo che non gli rendono giustizia”, passando poi a descrivere e a ricordare meglio, per chi non lo conoscesse, Mario Pappagallo. Di lui Imarisio parla di un collega molto amato ma anche e soprattutto di un bravo giornalista, “un divulgatore di cose mediche serio e preciso, e al tempo stesso una roccia del desk, il caposervizio che chiudeva le pagine di notte, che non si tirava mai indietro. Trent’ anni di ribattute, di sigarette, di tensioni spente con quel sorriso ironico, con la sua calma inscalfibile”.

Luca Serianni è morto: il linguista era stato investito/ Da giorni era in coma

Ma il giornalista del Corriere della Sera viene ricordato anche per la sua umanità, e proprio per questo, quando andò in pensione “si mise ad aspettarlo un picchetto d’onore composto da colleghi, tipografi, fattorini. Giunto alle scale del primo piano, convocò tutti fuori dalla redazione. Aveva noleggiato un Ape Car, un baracchino che attendeva in via San Marco, per un bicchiere di commiato. E siccome anche lui era prigioniero volontario di questo nostro senso di appartenenza, non andò lontano”.

Ezio Gribaudo, morto l'artista torinese/ Editore e collezionista, aveva 93 anni

MARCO PAPPAGALLO MORTO A 68 ANNI: “QUANDO SCOPPIO’ LA GUERRA IN UCRAINA…”

Quindi l’aneddoto recente, il giorno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con la redazione costretta di fatto a rifare da capo il giornale: “Suonò il telefono nella stanza dei capiredattori centrali. Mario voleva fare i complimenti. Era via ormai da anni. Ma se lo diceva l’uomo delle imprese impossibili, delle pagine stravolte da capo a piedi nello spazio di un paio d’ore, voleva dire che era stato fatto un buon lavoro”.

Mario Imarisio racconta altri curiosi aneddoti, come la grande passione per la Roma, aggiungendo che: “Tanti pezzi di vita vissuta insieme non tolgono nulla al dolore che proviamo ora, mentre ci stringiamo a Franca e ai tuoi ragazzi. Perché se ci fosse davvero un senso, questo articolo dovrebbe avere una firma collettiva”. Le ultime parole scritte, all’ultimo giorno del lavoro di Mario Pappagallo, furono: “Le uniche cose che contano sono il rispetto e lasciare un buon ricordo”, e mai pensiero sembra rendere più omaggio a questo grande uomo oltre che grande giornalista.

Giovanni Allevi, morta sorella Maria Stella/ Senza vita in casa: ipotesi suicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA