Mario Perrotta, condannato a 19 anni l'ex compagno di Arianna Flagello, per i giudici spinse la compagna al suicidio con abusi e minacce

Suicidio di Arianna Flagiello, l’ex compagno Mario Perrotta condannato per istigazione, il profilo psicologico dell’uomo che con continue minacce e abusi sia fisici che psicologici ha spinto la fidanzata a togliersi la vita sarà analizzato da Roberta Bruzzone nel programma “La mente di Narciso“, che entrando nei dettagli della storia evidenzierà anche i segnali della relazione tossica che se riconosciuti in tempo, avrebbero potuto salvare la donna dalla morte. Il rapporto tra i due infatti era segnato da un assoggettamento totale da parte della vittima, che come in molti altri casi, si era lasciata manipolare dagli atteggiamenti sempre più violenti del convivente con chiari tratti di personalità narcisistica, fino a chiudersi completamente in un isolamento dal quale poi non è riuscita più ad uscire.

Dick Cheney è morto: era malato da tempo/ Chi era: ex vicepresidente USA, fautore della guerra in Iraq

La tragedia avvenne il 19 agosto 2015 a Napoli, quando la 32enne, per sfuggire ai maltrattamenti ha deciso di gettarsi dal balcone del suo appartamento al quarto piano. Un gesto che la famiglia di Arianna ha fin da subito attribuito ai maltrattamenti subiti nel corso degli anni, testimoniando anche in merito alle richieste di soldi che poi hanno portato all’aggiunta della tentata estorsione nella sentenza.

Germania, auto politico Afd Bernd Baumann incendiata/ Atto doloso? Sospetti verso estremisti di sinistra

Mario Perrotta, chi è l’ex compagno di Arianna Flagiello arrestato per istigazione al suicidio

Mario Perrotta, come evidenziato anche nei vari approfondimenti sul caso del suicidio di Arianna Flagiello aveva sviluppato negli anni di convivenza con la fidanzata una relazione sempre più violenta, fatta di umiliazioni e abusi dai quali la sua vittima non è riuscita a scappare. Il 32enne infatti, senza un lavoro fisso e malato di ludopatia, l’assoggettava con richieste continue di soldi, avanzate anche nei confronti della famiglia di lei minacciando violenze in caso di rifiuto.

Poliziotto ucciso da SUV a Torre del Greco/ Figlio “Papà morto da eroe, ora contornato da Gesù e la famiglia"

Le testimonianza di familiari e amici, insieme all’analisi dei messaggi che confermavano questo tipo di condotta, sono state decisive nel corso del processo. Fino a quando, quasi a sorpresa, la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza, condannando l’uomo in via definitiva a 19 anni per istigazione al suicidio con arresto immediato, avvenuto già all’interno dell’aula alla fine dell’udienza perchè ritenuto a rischio fuga e per prevenire che potesse compiere altri reati dello stesso genere.