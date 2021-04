Mario Piave, ex fidanzato Milva/ Ucciso nella sua auto dopo “Un amore scandaloso”

Un amore scandaloso, questo è quello che si può dire del sentimento che legò Mario Piave a Milva. La Rossa della musica italiana è morta proprio questa mattina a Milano e adesso i curiosi sono tanti pronti a scavare in una vita fatta di successi ma anche di amori travagliati che lei spesso ha vissuto e bruciato o, in altri casi, ha sprecato. In quest’ultima sezione possiamo sicuramente mettere il marito e il padre della figlia, Maurizio Corgnati, ma nella prima c’è senza dubbio l’attore Mario Piave. Fu lui all’epoca a distrarla, diciamo così, dal suo matrimonio, travolgendola con la passione che un coetaneo (il marito aveva 24 anni più di lei) poteva dimostrarle in modo diverso, almeno fino alla fine della loro relazione e al tragico epilogo. Mario Piave, classe 1940, arrivò nella vita di Milva proprio nell’estate del 1969, lo stesso anno in cui lei e il marito si lasciarono.

Mario Piave, ex fidanzato Milva, chi è e come è morto?

In realtà però Mario Piave e Milva si erano conosciuti l’anno prima, durante le repliche de «Il Ruzante», e per lui la cantante lasciò il marito spiegando poi “È stata la più grande cavolata della mia vita. Ero giovane, avevo 28 anni, fui attratta da un mio coetaneo”. L’amore non fu solo scandaloso ma anche burrascoso visto che la loro relazione durò solo 4 anni tra alti e bassi e in quel periodo l’attore addirittura tentò il suicidio per ben due volte fino a quando non fu ritrovato morto nella sua auto, nel 1979, ucciso da cinque colpi di pistola.

