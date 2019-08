Mario Piave/ Lo scontro con Maurizio Corgnati per Milva e la triste morte…

Milva-Mario Piave, la coppia divide l’Italia

L’amore porterà fortuna solo a metà a Milva, che dopo aver conosciuto e sposato Maurizio Corgnati perderà la testa per Mario Piave. L’attore la conquisterà del tutto alla fine degli anni Settanta, tredici anni prima che il marito della cantante si ammali gravemente e muoia. All’epoca quarantenne, Piave vivrà un amore tormentato con la Pantera di Goro e non riuscirà mai a convincerla a convivere. Intanto l’Italia si spacca di fronte alla decisione di Milva di abbandonare il consorte per l’attore nato con il nome di Domenico Serughetti. “Se ne andò una notte e si portò via anche la nostra bambina”, dichiarerà tempo dopo Maurizio Corgnati, ricorda La Repubblica. I litigi però non mancheranno nella relazione fra Milva e Piave, fin troppo accesi perché i due riuscissero a superare la soglia dei quattro anni. Nemmeno i due tentativi di suicidio dell’artista la convinceranno a rimanere al suo fianco, convinta a non poter rinunciare alla sua indipendenza e autonomia. Quel che è certo è che la cantante amerà alla follia l’attore che la convincerà a lasciare il marito, colui che agli occhi del popolo italiano l’aveva inventata dal nulla. Non basterà però per impedirle di non provare un forte rimorso per quell’abbandono, anche negli anni successivi alla riappacificazione. Piace invece verrà ucciso due anni dopo il termine della loro relazione con cinque colpi di arma da fuoco: il suo corpo, ricorda Il Messaggero, verrà ritrovato all’interno della sua Ford Taunus in un bivio che porta verso Ostia.

Mario Piave, l’ingresso nella vita sentimentale di Milva

Lo scandalo provocato dall’ingresso di Mario Piave nella vita sentimentale di Milva darà motivo alle pagine di gossip di discutere spesso di questo particolare evento. In quegli anni il pubblico si stupisce con poco e l’attenzione per la Pantera di Goro è così grande che non può passare inosservata la sua decisione di lasciare il marito Maurizio Cognati. Nel ’69 i due arriveranno alle mani, ricorda il settimanale Io Donna. Piave e la cantante infatti si erano conosciuti l’anno precedente in occasione delle repliche de Il Ruzante e la scintilla li aveva subito travolti. Sono anni infuocati e non solo perché è la stagione estiva a spingere Corgnati e Piave verso lo scontro fisico. Sotto l’ombrellone gli italiani iniziano a parlare e rumoreggiare di questo colpo di testa della cantante. “L’amore è sempre stato lo stesso e da ognuno dei miei tre partner ho avuto e ho momenti diversi dello stesso tipo di sentimento”, dichiarerà diversi decenni dopo Milva a Radiocorriere Tv. “Di Piave gradirei non parlare”, aggiungerà poi dopo aver lodato gli altri due grandi amori della sua vita, Corgnati e Massimo Gallerani. “Mi diede molti tormenti”, aggiunge, “ma mi fece scoprire anche la completezza dell’amore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA