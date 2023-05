Mario Romano (Sella SGR) “Obbligazionario? Grande ritorno”/ “Situazione ribaltata…”

La filosofia di Sella SGR è offrire soluzioni innovative personalizzate, anche in questa fase particolare del mercato. “Noi siamo partiti da una considerazione che è l’osservazione dell’esistente. Infatti, è cambiato molto in questi ultimi anni“, la premessa di Mario Romano, direttore investimenti di Sella SGR, a margine del Salone del Risparmio 2023. L’evidenza più grande è “il ritorno in grande stile dell’obbligazionario“, che per anni è stato un elemento “che non dava grandi ritorni“, anche se comunque si viveva in un contesto di inflazione molto differente, visto che era “molto contenuta, quasi nulla“.

Di conseguenza, era una fase in cui “altri asset class potevano fornire un po’ di rendimento“. La situazione attuale non solo è diversa, ma “completamente ribaltata“, ha evidenziato Romano. “Siamo tornati ad avere rendimento. Siamo tornati ad avere inflazione e siamo tornati ad avere un mondo che è forse meno globalizzato, meno omogeneo rispetto al passato“, lo scenario descritto da Mario Romano.

“DIVERSIFICAZIONE RESTA LA REGOLA AUREA”

Proprio in questo va trovata una opportunità. “È stato ovviamente un tema, diciamo, più che altro di problematica da gestire nel corso del 2022“, ha proseguito Mario Romano, tra i relatori del Salone del Risparmio 2023. L’obbligazione nel contesto attuale va guardata in positivo per il direttore investimenti di Sella SGR, perché “torna ad avere rendimento“. A tal proposito, ha parlato di asset class “all’interno del grande mondo dell’obbligazionario che oggi possono dare qualcosa in più rispetto al titolo di Stato“. Quest’ultimo “va benissimo“, ha sottolineato Romano, ma d’altra parte, “va sempre rispettata una regola aurea della diversificazione“.

Questo il motivo per il quale propongono ai clienti “delle soluzioni che vadano a complemento rispetto ad un titolo di Stato, un’obbligazione emessa da enti, sovranazionali anche, ma comunque governativi, associando le missioni corporate europee che forniscono un buon profilo di rischio, rendimento“. A ciò si aggiunge un approccio equity, quindi azionario, “che va necessariamente considerato sempre molto diversificato, a livello geografico e anche a livello di temi di investimento, di settore di di investimento finale“. Pertanto, unendo le due cose, si arriva ad una soluzione, secondo Mario Romano, “di progressivo spostamento dal mondo obbligazionario di breve termine o medio termine verso l’azionario, in modo da dare un passaggio graduale sistematico non traumatico ai nostri clienti“.











