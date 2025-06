È durato cinque anni l’amore tra Samanta Togni e il marito Mario Russo. La ballerina e showgirl ha sposato il chirurgo il 15 febbraio del 2020 e cinque anni più tardi, nel maggio del 2025, ha annunciato il divorzio. Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio”, la Togni ha rivelato di aver preso la decisione di separarsi all’uomo che negli ultimi cinque anni era stato al suo fianco. “Il 14 marzo ho firmato il divorzio da mio marito Mario Russo e sono tornata una donna libera” ha annunciato la Togni, andando poi ancor di più nel dettaglio, raccontando di aver vissuto una grave crisi con il marito che l’ha portata a prendere la decisione, alcuni mesi dopo, di separarsi da lui. Samanta Togni e Mario Russo, infatti, hanno provato a ricucire il rapporto senza però riuscirci.

Samanta Togni divorzia da marito Mario Russo: "Ora sono una donna libera"/ "Ecco chi è il mio vero amore"

“Io mi ero annullata come donna e lui mi dava per scontata” ha raccontato Samanta Togni, che ha dunque deciso di riprendere in mano la sua vita divorziando appunto da quell’uomo con il quale non stava più bene. Samanta, dopo aver conosciuto il chirurgo, ha scelto di sposarlo poco tempo dopo. Un amore lampo, dunque, tra il marito di Samanta Togni e la splendida ballerina, reduce dall’esperienza a Pechino Express: la conoscenza, l’innamoramento e poi subito le nozze.

Samanta Togni: “Il mio ex marito Mario Russo? Visioni diverse sul futuro”/ “Ora scelgo me…”

Mario Russo, ex marito di Samanta Togni: “Sto tornando in Italia”

Un amore, quello tra Samanta Togni e Mario Russo, che dunque si è consumato in fretta. Come raccontato proprio da lei stessa, Mario Russo, ex marito di Samanta Togni, l’aveva annullata come donna. Per questo, dopo una grave crisi vissuta neppure un anno fa, la ballerina ha propeso per l’addio. Ancora, a Monica Setta, la showgirl e ballerina ha raccontato di essere tornata in Italia mentre il marito continua a vivere a Dubai. Proprio per amore di Mario Russo, infatti, Samanta aveva scelto di seguirlo a Dubai, mettendo però da parte se stessa e i suoi progetti. Anche questo ha portato alla rottura tra i due, come ammesso proprio dalla Togni, che ha raccontato: “Non vedevamo più il futuro nello stesso modo”. I diversi piani di vita hanno portato la coppia a rompersi inesorabilmente.