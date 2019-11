Mario Russo fidanzato, futuro marito Samanta Togni/ Il destino ci ha fatti incontrare

Mario Russo è il fidanzato e futuro marito di Samanta Togni, la ballerina ospite del programma di interviste “S’è fatta notte” condotto da Maurizio Costanzo il lunedì in seconda serata su Rai1. La coppia ha da poco annunciato la decisione di sposarsi; a farlo è stata proprio la ballerina professionista di Ballando con le Stelle che, dagli studi di “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, ha rivelato in anteprima la data del matrimonio. Samanta e Mario si sposeranno il 15 febbraio del 2020. Una decisione importante per la coppia che si è conosciuta per puro caso su un treno Napoli – Roma. “Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altra: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo” – ha raccontato la ballerina che ha poi proseguito dicendo – “lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a parlare italiano. Poi ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiati il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia”

Chi è Mario Russo, fidanzato e futuro marito di Samanta Togni?

Sul futuro marito di Samanta Togni si conosce davvero poco. Possiamo dirvi che di professione Marco Russo è un medico chirurgo e vive tra l’Italia e Dubai dove ha aperto diverse cliniche. Il lavoro lo porta spesso lontano, ma nonostante ciò la coppia è più unita e felice che mai. Da quell’incontro in treno Napoli – Roma i due sono davvero inseparabili; lo confermano le foto di quest’estate che li hanno visti sempre insieme tra le Maldive e Capri. A farli incontrare è stato il destino e la casualità come ha raccontato la ballerina di Ballando che, dopo una lunga relazione con Cristian Panucci, ha ritrovato la serenità proprio tra le braccia del bel chirurgo. Inizialmente la Togni non pensava fosse italiano: “ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiato il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia. Per me? L’Italia è bella…”. Oggi Samanta e Mario sono una coppia e presto saranno marito e moglie come ha cominciato la ballerina: “mi sposo! Chi l’avrebbe mai detto, ma ho incontrato l’uomo della mia vita”.

