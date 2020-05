Mario Russo “Figli con Samanta Togni? Siamo felici così”/ La dedica: “So’ pazzo’e te”

Pubblicità

Mario Russo, questo è il nome dell’uomo che ha conquistato il cuore di Samanta Togni e che nei giorni scorsi si è messo in gioco al fianco della neo moglie per tenere compagnia agli italiani sui social cimentandosi in balli più o meno consoni alla sua natura. Rimane il fatto che ha saputo mettersi in gioco continuando a danzare al fianco della moglie ballo dopo ballo arrivando a portare a casa anche un focoso tango che i fan hanno molto apprezzato soprattutto perché i due non si sono fatti mancare baci e abbracci. Oggi pomeriggio il dottore sarà al fianco della moglie nella diretta di Vieni da Me per raccontare questo periodo di quarantena e, soprattutto, ancor di più per via della loro famiglia allargata. La ballerina è già mamma del diciottenne Edoardo mentre Mario Russo è padre di Giordana, 16 anni, Roberto, 14 e Federico, 13 ed insieme hanno dovuto conciliare tutto in questo periodo di quarantena.

MARIO RUSSO, MARITO DI SAMANTA TOGNI: “FIGLI? PER ORA SIAMO FELICI COSI'”

Ma cosa riserva loro il futuro? Lui è un dottore di successo lanciatissimo nella sua carriera mentre lei ha deciso di lasciare Ballando con le stelle per dedicarsi ad altro dal punto di vista lavorativo, e la famiglia? Lui stesso ha spiegato che per il momento “sono felici così” e che non pensano ad avere altri figli e a rispondere è stata proprio lei a riguardo: “Io e Mario siamo molto limpidi e i nostri figli hanno fatto sempre parte della nostra vita. Con questa grande naturalezza li abbiamo resi partecipi del nostro rapporto. Poi ci vedono così felici…Siamo già felici così, con la nostra bella famiglia allargata. Ora voglio concentrarmi sul lavoro, ho lasciato Ballando con le Stelle dopo 14 anni perché voglio fare altro”. Intanto lui si dimostra innamorato alla follia della moglie tanto da farle una dedica speciale in napoletano: “‘Chi nun tene curaggio ‘int à vita, Nù suonne ò po’ sulo perdere, E pirciò si stai ‘ccà l’e capite, Ca o’ suonne mio si tu Me song nammurate e te So’ pazzo ‘e te, so’ pazzo ‘e te’”.



